Воскресенье, 20 Июня 2021 19:18

АрмИнфо.Жалоб международным наблюдателям от ПА ОДКБ ни от местных наблюдателей, ни от избирателей не поступало, достойная организация работы избирательных участков прослеживается. Об этом сообщил член Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Колбин.

Он отметил "некоторые нюансы, которые наверняка не повлияют на ход выборов, однако замечены были": только на двух участках были обнаружены вывешенные списки избирателей. По словам Сергея Колбина, средства безопасности, личной гигиены при COVID -19 - маски, санитайзеры, прочие средства, имеются на всех избирательных участках, и все избирательные участки обеспечены ими в достаточном количестве, а все меры безопасности тщательно соблюдаются.

Активность избирателей, по мнению Сергея Колбина, по данным на 11.00 по времени Еревана была не слишком высока: на это время на некоторых участках, которые посетили наблюдатели, прошло около 10% зарегистрированных избирателей.

"Наблюдатели от партий и блоков на избирательных участках присутствуют, правда, не всегда хорошо ориентируются в том, кто из них какую партию представляет. Можно предположить, считает российский сенатор, что какая-то работа с местными наблюдателями была организована, но подробные инструктажи с людьми не проводились", - отметил он.

На участках, продолжил Сергей Колбин, в качестве наблюдателей присутствует много молодежи с бейджиками, а вот о том, чьи интересы они представляют, за чем должны следить, а во что вмешиваться не могут - помнят и знают об этом далеко не всегда.

"И еще: не все председатели участковых избирательных комиссий помнят, сколько избирателей прошло через их участок, и не все помнят, сколько за их участком зарегистрировано избирателей. Что касается самого процесса голосования, то проходит он, в целом четко и организованно", подытожил Колбин, которого приводи ПА ОДКБ.

В свою очередь координатор группы наблюдателей от ПА ОДКБ заместитель председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызстана по международным делам, обороне и безопасности Каныбек Иманалиев отметил, что избирательные участки в городе Ереване, на которых присутствовали международные наблюдатели от ПА ОДКБ, открылись вовремя, однако у некоторых наблюдателей есть мелкие замечания технического характера.

Каныбек Иманалиев подчеркнул, что на участках, на открытии которых присутствовали наблюдатели ПА ОДКБ, в частности, в школе №5, они были единственными наблюдателями.

Он отметил также, что наблюдатели ПА ОДКБ будут наблюдать за ходом голосования на досрочных выборах в Национальное Собрание Республики Армения не только на избирательных участках в Ереване, но и других регионах Республики Армения. Напомним, 20 июня в Армении проходят досрочные выборы в Национальное Собрание Республики Армения. Избирательные участки открылись вовремя - в 08:00 по Еревану.

В досрочных выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. На избирательном участке избиратели получают бюллетени, соответствующие количеству участвующих политических сил, выбирают один из них, вкладывают его в конверт и бросают в урну для голосования. Наблюдатели от Парламентской Ассамблеи ОДКБ присутствуют на избирательных участках с момента открытия и до момента окончания подсчета голосов.