Воскресенье, 20 Июня 2021 18:14

АрмИнфо. По положению на 16:00 в Полицию РА поступило 57 сигналов о нарушениях, зафиксированных в ходе внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает пресс-служба Полиции, из общего числа нарушений, по 20- и, согласно признакам статей 180 и 181 Уголовного кодекса РА, было начато производство, оставшиеся 37 случаев рассматриваются как происшествия, поскольку не содержат признаков преступления.

Согласно источнику, из 20 правонарушений 19 приходятся на области Армении, и только 1 зарегистрирован в Ереване.

В частности, сообщения о поступивших нарушениях касались голосования более одного раза (14 случаев), воспрепятствования осуществлению права голоса (2 случая), нарушения тайны голосования (1 случай), умышленного повреждения имущества (1 случай). ), телесных повреждений (1 случай) и другие нарушение (1 случай).

Вместе с тем, Полиция РА выявила случаи дачи избирательных взяток в Араратской области. В частности, в общине Веди мужчине и его супруге было предложено проголосовать за один из заявленных блоков взамен на 30 тыс. драмов, в селе Норамарг избирательные взятки раздавались жителям в размере 15 - 20 тыс. драмов. По факту выявленных нарушений, возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.