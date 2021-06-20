Воскресенье, 20 Июня 2021 17:16

АрмИнфо.Следственный комитет и офис Омбудсмена Армении представили информацию о количестве сообщений о нарушениях в ходе преходящих выборов по положению на 15.00 часов.

Так, согласно СК Армении, по состоянию на 15:00 в ведомство поступило и подготовлено 15 материалов о предполагаемых преступлениях связанных с препятствием реализации избирательного права граждан.

"10 из них относятся к голосованию более одного раза или вместо другого лица, 4 - нарушению тайны голосования, 1 - проникновения на избирательный участок с оружием и применения насилия на прилегающей к избирательному участку территории", - сообщили в СК РА. В ведомстве добавили, что по последнему инциденту возбуждено уголовное дело, а по оставшимся 14 делам готовятся дополнительные материалы.

Меж тем, аппарат Защитника прав человека сообщает, что по состоянию на 15:00 часов к ним поступило 59 сообщений и заявлений относительно избирательного процесса, изучено 570 публикаций в социальных сетях и СМИ.

Поступившие на "горячую линию" сигналы, в основном касались доступности избирательного участка, невозможности самостоятельного представления лиц с инвалидностью, вопроса включения в дополнительные списки избирателей, нарушения порядка голосования и др. Среди наиболее часто зафиксированных публикаций в социальных сетях и СМИ - нарушения порядка предоставления бюллетеней, случаи направленного голосования граждан, в том числе военнослужащих, нарушения установленной формы избирательных бюллетеней и т.д. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения беспрепятственной работы наблюдателей и журналистов.

В офисе ЗПЧ напомнили также, что созданная по поручению омбудсмена рабочая группа с раннего утра проводит независимый мониторинг избирательного процесса как в центральных, так и в областных подразделениях Ширака, Гегаркуника, Сюника и Тавуша.

Кроме указанных областей, представители рабочей группы были командированы в Сюникскую область для изучения жалоб относительно избирательных прав в Вайоц Дзоре и Сюнике и, по необходимости, для быстрого реагирования.

В течение дня, параллельно, отслеживаются шаги, предпринятые на основе сообщений и публикаций. Чтобы связаться с ними, необходимо позвонить по телефону 043-513-116.

Жалобы или сигналы, связанные с осуществлением избирательных прав, в Аппарат омбудсмена можно направить по телефонам горячей линии-116 или (096) 116 100.Для связи с подразделениями в областях можно позвонить по телефону:

Сюникское областное подразделение-055-116-615, Гегаркуникское областное подразделение-043-991-189, Ширакское областное подразделение-043-512-116, Тавушское областное подразделение:+374 263 40 116.