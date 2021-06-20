|Наблюдатели ПА ОДКБ приняли Итоговое заключение по досрочным выборам в парламент Армении
|"Независимый наблюдатель" в течение дня представил 7 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах в Армении
|ЦИК Армении представил данные о расходах партий и блоков на избирательную кампанию
|ЦИК Армении: 1 млн 281 тыс граждан приняли участие во внеочередных выборах
|На номер "горячей линии" Полиции РА поступило 87 сигналов о нарушениях в ходе выборов
|Миссия МПА СНГ не зафиксировала серьезных нарушений на выборах в Армении
|В Армении завершилось голосование по внеочередным парламентским выборам
|Наблюдатели от МПА СНГ провели встречу с руководством мониторинговой миссии БДИПЧ/ОБСЕ
|Мевлют Чавушоглу коснулся выборов в Армении
|МПА СНГ наблюдает за ходом выборов в Армении
|Наблюдатели ПА ОДКБ зафиксировали незначительные нарушения в ходе парламентских выборов в Армении
|Наиболее высокая явка на внеочередные парламентские выборы в Армении зарегистрирована в Сюнике
|В Полицию РА поступило 57 сигналов о нарушениях избирательного процесса
|Чавушоглу: МИД Турции в кратчайшие сроки направит дипломатов в Шуши
|СК и офис Омбудсмена Армении представили статистику нарушений в ходе выборов на 15.00 часов
|"Честь имею": выборы в парламент 8-го созыва беспрецедентны по количеству избирательных правонарушений
|Офис Омбудсмена и Генпрокуратура Армении напоминают: фотографирование и распространение бюллетеней уголовно наказуемое деяние
|Лидер движения 5165 отдала свой голос <за армян и Армению>
|ЦИК: По положению на 14:00 явка на выборы в Армении в целом по Республике составила 26, 82%
|В Минобороны Армении опровергают информацию о направлении военнослужащих при реализации избирательного права
|Ереван: Манипулирование Баку проблемами беженцев и постыдная практика превращения их в инструмент политического давления достойны осуждения
|Глава штаба блока "Армения" обратился в офис Омбудсмена по причине проведения необоснованного обыска
|Залкалиани: С точки зрения регионального сотрудничества мы готовы работать в формате Грузия-Азербайджан-Армения
|Национально-демократический полюс о возможных поствыборных столкновениях: готовится почва для установления хаоса в стране
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|В Полицию Армении по положению на 12.00 поступило 21 сообщение о нарушениях в ходе голосования на выборах
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|В автомобиль Армана Бабаджаняна стрелял член блока "Ширинян-Бабаджанян" - фейк
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|Спикер парламента Армении провел встречи с зампредседателя Сената Италии и делегацией МОФ
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|Аппарат Омбудсмена Армении с раннего утра приступил к независимому мониторингу избирательного процесса
|Спикер парламента Армении провел встречи с делегациями наблюдательских миссии МПА СНГ БДИПЧ/ОБСЕ и ПА ОДКБ
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АрмИнфо. Внеочередные выборы в парламент являются беспрецедентными по количеству избирательных правонарушений, заявил представитель блока "Честь имею", пресс-секретарь партии "Отечество" Сос Акопян 20 июня на пресс-конференции.
"Честь имею" фиксирует, что, в особенности, в течение последних 48 часов, "временная власть" проводит репрессии в отношении кандидатов и сторонников от блока. Так, по его словам, были проведены незаконные обыски и задержания, большинство из которых судом были отменены.
По состоянию на 15:45 часов, в основном, из региональных избирательных участков, в "Честь имею" продолжают поступать сигналы о принуждении со стороны местных чиновников и фактах направления воли избирателей. Отмечаются многочисленные факты отсутствия печатей избирательного участка, а также наличие отметок на бюллетенях, делающих их недействительными. Действующая власть, по словам Акопяна, продолжает также воздействовать на волю военнослужащих при голосовании - от рядового до офицерского состава.
В Армении стартовали внеочередные выборы в Национальное Собрание 8-го созыва. С 08.00 по местному времени по всей территории республики в 38 территориальных округах открылись 2008 избирательных участков. По данным полиции Армении, в регистре избирателей числятся 2 млн. 578 тыс. 678 человек. 479 располагаются в Ереване, еще 1529 - в областях. Право участия в выборах имеют 2,578 миллиона граждан - более 855 тыс. в Ереване. В выборах принимает участие 25 политических сил: 4 блока и 21 партия. Выборы пройдут по 100% пропорциональной системе. Проходной барьер для партий установлен на уровне 5%, для альянсов - 7%. Порога явки нет.
|Наблюдатели ПА ОДКБ приняли Итоговое заключение по досрочным выборам в парламент Армении
|"Независимый наблюдатель" в течение дня представил 7 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах в Армении
|ЦИК Армении представил данные о расходах партий и блоков на избирательную кампанию
|ЦИК Армении: 1 млн 281 тыс граждан приняли участие во внеочередных выборах
|На номер "горячей линии" Полиции РА поступило 87 сигналов о нарушениях в ходе выборов
|Миссия МПА СНГ не зафиксировала серьезных нарушений на выборах в Армении
|В Армении завершилось голосование по внеочередным парламентским выборам
|Наблюдатели от МПА СНГ провели встречу с руководством мониторинговой миссии БДИПЧ/ОБСЕ
|Мевлют Чавушоглу коснулся выборов в Армении
|МПА СНГ наблюдает за ходом выборов в Армении
|Наблюдатели ПА ОДКБ зафиксировали незначительные нарушения в ходе парламентских выборов в Армении
|Наиболее высокая явка на внеочередные парламентские выборы в Армении зарегистрирована в Сюнике
|В Полицию РА поступило 57 сигналов о нарушениях избирательного процесса
|Чавушоглу: МИД Турции в кратчайшие сроки направит дипломатов в Шуши
|СК и офис Омбудсмена Армении представили статистику нарушений в ходе выборов на 15.00 часов
|"Честь имею": выборы в парламент 8-го созыва беспрецедентны по количеству избирательных правонарушений
|Офис Омбудсмена и Генпрокуратура Армении напоминают: фотографирование и распространение бюллетеней уголовно наказуемое деяние
|Лидер движения 5165 отдала свой голос <за армян и Армению>
|ЦИК: По положению на 14:00 явка на выборы в Армении в целом по Республике составила 26, 82%
|В Минобороны Армении опровергают информацию о направлении военнослужащих при реализации избирательного права
|Ереван: Манипулирование Баку проблемами беженцев и постыдная практика превращения их в инструмент политического давления достойны осуждения
|Глава штаба блока "Армения" обратился в офис Омбудсмена по причине проведения необоснованного обыска
|Залкалиани: С точки зрения регионального сотрудничества мы готовы работать в формате Грузия-Азербайджан-Армения
|Национально-демократический полюс о возможных поствыборных столкновениях: готовится почва для установления хаоса в стране
|Бабаджанян назвал фейком информацию о том, что в его автомобиль стрелял член блока "Ширинян-Бабаджанян"
|Эти выборы резко отличаются от всех предыдущих. Делать какие-либо прогнозы - дело неблагодарное: Серж Саргсян
|Левон Тер-Петросян выполнил свой гражданский долг на избирательном участке 9/18 города Ереван
|В Полицию Армении по положению на 12.00 поступило 21 сообщение о нарушениях в ходе голосования на выборах
|Генпрокуратура Армении призывает воздерживаться от попыток придать её работе политический оттенок
|Гагик Царукян рассказал, кто может повлиять на его решение не идти на коалицию с партией Пашиняна
|Никол Пашинян отдал свой голос <за государственность и будущее армянского народа>
|ЦИК Армении представил первые данные явки на внеочередных парламентских выборах
|В автомобиль Армана Бабаджаняна стрелял член блока "Ширинян-Бабаджанян" - фейк
|Полиция Армении сообщает об обстреле автомобиля депутата Бабаджаняна
|Различные политические силы и госструктуры Армении сообщают о вопиющих нарушениях в ходе внеочередных выборов
|Ванецян считает, что власти будут нести ответственность за возможные поствыборные столкновения
|Эдмон Марукян проголосовал за солидарность
|Самвел Бабаян прогнозирует: в Армении ситуация после выборов будет напряженной
|Кочарян об антиагитационных листовках против блока "Айастан" - при наличии установленных по городу тысячах видеокамер можно было установить, кто за этим стоит
|Эдмон Марукян предложил Генпрокуратуре Армении зеркально ответить на действия Генпрокуратуры Азербайджана в отношении армянских бизнесменов
|В Полиции Армении представили подробности стрельбы у избирательного участка в Масисе
|Спикер парламента Армении провел встречи с зампредседателя Сената Италии и делегацией МОФ
|Полиция Армении представила окончательные списки избирателей имеющих право голоса на сегодняшних выборах
|Пашинян поздравил Эбрахима Раиси по случаю победы на выборах президента ИРИ
|Аппарат Омбудсмена Армении с раннего утра приступил к независимому мониторингу избирательного процесса
|Спикер парламента Армении провел встречи с делегациями наблюдательских миссии МПА СНГ БДИПЧ/ОБСЕ и ПА ОДКБ
|Президент Армении и спикер уходящего НС проголосовали на внеочередных выборах в парламент
|И восходит солнце…
|Правительство России направляет $3,2 млн для постконфликтного восстановления регионов Армении
|Роберт Кочарян: Мы знаем, какие задачи стоят перед нашим народом
|“Когда восходит солнце”: В музее ARARAT открылась новая экспозиция
|Давние туркмено-армянские литературные связи были упомянуты в ходе научно-методической международной конференции посвященной Махтумкули Фраги
|Около 50 диаспоральных структур выступили с призывом поддержать блок "Армения" на предстоящих выборах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|САР прокомментировал инсинуации Генпрокуратуры Азербайджана
|Байрамов заговорил о подписании мирного соглашения между Ереваном и Баку
|Международное сообщество призывает участников, предстоящих в Армении выборов обеспечить соблюдение высоких электоральных стандартов
|Лавров не стал комментировать информацию о возможном создании турецких военных баз в Азербайджане
|Кремль прокомментировал возможное создание турецких военных баз в Азербайджане
|Партия Левона Тер-Петросяна сомневается, что смогла донести свои "мессиджы" до жителей регионов и сел, из-за отсутствия соответствующих финансовых и медийных ресурсов
|Читать больше
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