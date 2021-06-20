Воскресенье, 20 Июня 2021 17:01

АрмИнфо. Внеочередные выборы в парламент являются беспрецедентными по количеству избирательных правонарушений, заявил представитель блока "Честь имею", пресс-секретарь партии "Отечество" Сос Акопян 20 июня на пресс-конференции.

"Честь имею" фиксирует, что, в особенности, в течение последних 48 часов, "временная власть" проводит репрессии в отношении кандидатов и сторонников от блока. Так, по его словам, были проведены незаконные обыски и задержания, большинство из которых судом были отменены.

По состоянию на 15:45 часов, в основном, из региональных избирательных участков, в "Честь имею" продолжают поступать сигналы о принуждении со стороны местных чиновников и фактах направления воли избирателей. Отмечаются многочисленные факты отсутствия печатей избирательного участка, а также наличие отметок на бюллетенях, делающих их недействительными. Действующая власть, по словам Акопяна, продолжает также воздействовать на волю военнослужащих при голосовании - от рядового до офицерского состава.

В Армении стартовали внеочередные выборы в Национальное Собрание 8-го созыва. С 08.00 по местному времени по всей территории республики в 38 территориальных округах открылись 2008 избирательных участков. По данным полиции Армении, в регистре избирателей числятся 2 млн. 578 тыс. 678 человек. 479 располагаются в Ереване, еще 1529 - в областях. Право участия в выборах имеют 2,578 миллиона граждан - более 855 тыс. в Ереване. В выборах принимает участие 25 политических сил: 4 блока и 21 партия. Выборы пройдут по 100% пропорциональной системе. Проходной барьер для партий установлен на уровне 5%, для альянсов - 7%. Порога явки нет.