Воскресенье, 20 Июня 2021 17:00

АрмИнфо. Офис Защитника прав человека (ЗПЧ) и Генпрокуратура Армении напоминают, что фотографирование и распространение избирательных бюллетеней запрещено законом и влечет за собой уголовное наказание.

Так, в заявлении офиса ЗПЧ РА отмечается, что аппарат Омбудсмена зафиксировал распространение фотографий бюллетеней в социальных сетях, в том числе с оскорбительными постами.

"Такой процесс нарушает избирательное право. Защитник прав человека считает необходимым напомнить всем гражданам, что принуждение избирателя к сообщению результатов своего голосования с целью нарушения тайны голосования, проверка бюллетеня для выяснения результата голосования, вход в кабину для голосования, а также нарушение тайны голосования, согласно Уголовному кодексу РА является преступлением, которое карается наказанием в виде штрафа в размере

500.000-700?000 драмов или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет", - говорится в сообщении офиса ЗПЧ, при этом добавляется, что открытое голосование или нарушение тайны голосования путем фотографирования или видеозаписи документа штрафуется от 100.000 до 200. 000 драмов.

В Генпрокуратуре также напомнили, что согласно ст.154 УК РА принуждение избирателя к разглашению результата голосования с целью нарушения тайны голосования, проверка бюллетеня для выявления результата голосования, вход в кабину (комнату) для голосования, а также нарушение тайны голосования иным способом наказывается лишением свободы на срок до 5 лет, а открытое голосование штрафуется от 100 до 200 тыс драм.

"Считаем необходимым отметить, что прокуратура инициировала процесс подготовки материалов в отношении всех таких фото и видео, которые уже поступили в прокуратуру в соответствии со статьями 180 и 181 УК РА и проверить наличие в них нарушений, предусмотренных статьей 154 УК РА. И такой процесс будет инициирован в связи с любой новой такой публикацией, которая появится на глазах у прокуратуры", - отметили в ведомстве, призвав граждан воздержаться от подобных шагов. Отметим, что бюллетени публикуют не только рядовые граждане, но и представители политических сил. К примеру, одним из первых подобного рода публикации сделал депутат Национального собрания от правящего "Мой шаг" Айк Саркисян (в народе известный больше как держатель бутылки - ред.).