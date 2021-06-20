Воскресенье, 20 Июня 2021 15:31

АрмИнфо.Глава предвыборного штаба блока <Армения> представил официальную жалобу в офис Защитника прав человека РА о том, что суд общей юрисдикции Еревана выдал необоснованный ордер на обыск, на основании которого в отношении руководителей их штабов в Сисиане Сюникской области были предприняты противоправные действия. Об этом сообщает пресс-служба Защитника прав человека.

Согласно жалобе, цель, указанная в основе разрешения суда - обнаружить оборудование для печати бюллетеней и другие материалы, связанные с избирательным процессом.

В жалобе было обозначено, что правоохранительные органы хотят задержать 4 представителей блока "Армения" вместо проведения на месте следственных действий, что говорит о том, что у последних не будет возможности принять участие в избирательном процессе, а значит будет нарушена работа штабов блока в Сисиане.

На основании полученной жалобы сотрудники Офиса защитника прав человека направились в город Сисиан, чтобы на месте проверить связанные с жалобой обстоятельства, а также выяснить на каких весомых основаниях планируется проведение отдельных следственных или прочих процессуальных действий в Ереване, учитывая продолжительность дня голосования, время, потраченное на перевозку представителей штаба из области в столицу. По положению на данный момент времени Защитник прав человека в связи с полученными сведениями призывает Полицию РА не препятствовать в день выборов работе той или иной политической силы.