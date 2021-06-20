Воскресенье, 20 Июня 2021 15:28

АрмИнфо.Тбилиси готов работать в формате трио Грузия-Азербайджан-Армения с целью реализации геополитически важных инфраструктурных проектов. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани, выступая на Дипломатическом форуме в Анталье (Турция).

В субботу Залкалиани принял участие в панельной дискуссии "Южный Кавказ: новые возможности для регионального мира и сотрудничества". Вместе с грузинским министром свое видение ситуации в регионе представил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

В качестве наиболее успешных примеров регионального сотрудничества Залкалиани привел ряд проектов, реализуемых Азербайджаном, Грузией и Турцией: Южный газотранспортный коридор, железная дорога Баку - Тбилиси - Карс и так далее.

"Перед нами сегодня очень много возможностей. Тот факт, что нефте- и газопроводы пролегают через грузинскую территорию является показателем прагматического сотрудничества. Стабильность важна для развития региона", - сказал министр.

При этом он назвал Азербайджан и Турцию стратегическими партнерами Грузии, а также отметил исторические и дружественные связи с Арменией.

"Это практическая демонстрация нашего практического сотрудничества. Именно поэтому мы хотим донести этот посыл до всех наших соседей и, особенно, до наших армянских коллег. Мы готовы в формате трио - Грузия-Азербайджан-Армения, работать с точки зрения регионального сотрудничества", - заявил Залкалиани.

Он еще раз подчеркнул, что усиление регионального сотрудничества - безусловный приоритет для Грузии. Залкалиани также отметил, что важно реализовать конкретные проекты, которые будут способствовать расширению экономического сотрудничества, транспортных связей с точки зрения использования потенциала Каспийского и Черного морей. При этом вице-премьер Грузии пояснил, что обозначенный формат также подразумевает вовлечение США, Евросоюза, Турции или других "крупных игроков", готовых помочь в развитии вышеуказанных проектов.

"Невозможно создать стабильную среду в регионе без углубления связей и реализации важных проектов. А без стабильности невозможно будет говорить о развитии и процветании. Итак, со своей стороны, мы осознали, что должны активно работать, даже несмотря на наши ограниченные ресурсы. Хорошим примером этого является гуманитарное соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном при содействии премьер-министра Грузии и наших американских партнеров, которое предусматривало освобождение заключенных в обмен на карты минных полей, что также показывает, что Грузия может сделать многое. Я считаю, что это хорошее начало этого процесса", - сказал министр, передает Новости-Грузия.

Дипломатический форум в Анталии проходит 18-20 июня под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция организует эту конференцию впервые. Она призвана стать ежегодной международной площадкой для обмена мнениями относительно актуальных международных вопросов, обсуждения действенных шагов современной дипломатии для реагирования на глобальные вызовы.

В этом году в форуме принимают участие главы государств и правительств десяти стран, министры иностранных дел более чем 40 государств, а также представители международных структур, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, общественные деятели и ученые из разных стран.