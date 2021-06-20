Воскресенье, 20 Июня 2021 15:03

АрмИнфо.Депутат НС РА, кандидата в премьер- министры РА от блока "Альянса демократов Ширинян-Бабаджанян" Арман Бабаджанян, чей автомобиль был обстрелян сегодня утром, созвал пресс-конференцию, на которой представил детали инцидента.

По его словам, по факту возбуждено уголовное дело. "Я ночью в 02.00 часа поставил автомобиль, и утром около 10.30 часов обнаружил, что он был обстрелян. По свидетельствам соседей, неизвестный совершил нападение в районе 09.00- 09.30 часов. Именно в это время я собирался ехать в свой штаб. На камерах видно, что нападающий в белой куртке с капюшоном. Я сразу же связался с начальником Полиции РА, на место прибыли правоохранители, которые провели необходимы следственные мероприятия", - сказал Бабаджанян, заверив, что этот инцидент не повлияет на их решимость идти до конца на этих выборах. В этом ключе он призвал голосовать против преступных, кровавых элементов, действующих этими методами.

При этом Бабаджанян не стал называть имен, заверив, что в блоке прекрасно знают, кто совершил это, кто стремится к потрясениям в стране, но им это не удастся это реализовать. "Нас какими-либо выстрелами не запугать. Призываю наш народ ответить на эти выстрелы своим голосованием. Сделать выстрелы против тех, кто во времена своего правления прибегал к тирании, сеял атмосферу страха", - сказал Бабаджанян.

В свою очередь Левон Ширинян заявил, что видит в этом преступлении руку прежнего режима. По его словам это методы действий прежних преступных режимов.

Представители блока также назвали дезинформацией, ранее растиражированную информацию о том, что преступник выявлен, и он является членом блока "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян". По их словам, был создан фейковый электронный адрес, с которого и было распространено это сообщение.

Заметим, что такое сообщение поступило и в АрмИнфо. В нем в частности говорилось, что огонь по автомобилю открыл представитель одной из мафиозных структур и что нападающий идентифицирован. Он является якобы членом блока "Ширинян- Бабаджанян". Стреляя по пустой припаркованной машине, этот т.н. соратник попытался привлечь к блоку дополнительное внимание. <Я осуждаю такое поведение и заверяю, что те кто попытаются сделать нам медвежью услугу будет строго наказаны", - говорится в фейковом заявлении Бабаджаняна.

Напомним, что инцидент произошел в районе 09.30 часов по местному времени. По факту в полиции РА ведется расследование.