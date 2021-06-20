Воскресенье, 20 Июня 2021 14:05

АрмИнфо. Первый президент Армении, кандидат в премьер-министры от партии Армянский национальный конгресс Левон Тер-Петросян исполнил свой гражданский долг на избирательном участке 9/18 города Ереван.

При этом Тер-Петросян отказался от комментариев, заявив, что сегодня день тишины.

На просьбу журналистов побеседовать с ними и дать оценку своему выборы, Тер- Петросян, в частности сказал: "Сегодня день тишины". Лидер АНК сел в машину и покинул территорию избирательного участка.