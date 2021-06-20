Воскресенье, 20 Июня 2021 13:30

АрмИнфо.Кандидат в премьер-министры Армении, лидер партии "Процветающя Армения" Гагик Царукян 20 июня проголосовал за "мощную, процветающую Армению". Об этом он заявил журналистам после того, как проголосовал на избирательном участке 29/29 в Ариндже.

На вопрос собирается ли он обжаловать итоги выборов, если не будет ими удовлетворён, Царукян заявил: "Если все проходит в порядке, зачем поднимать шум? Если мы увидим, что народ нас не захотел и не отдал голос, что я могу сделать?".

Лидер ПА в очередной раз исключил возможности формирования коалиции с партией Никола Пашиняна "Гражданский договор". На вопрос, может ли Хачатур Сукиасян (крупный бизнесмен, сват Гагика Царукяна Хачатур Сукиасян, вошел в первую пятерку пропорционального списка партии Пашиняна "Гражданский договор"-ред.) повлиять на его решение с тем, чтобы он присоединился к Николу Пашиняну, лидер ПА заявил: "Кто может повлиять на Царукяна? Это бессмысленные, пустые разговоры".

Гагик Царукян ответил на вопрос, можно ли прокомментировать "его пассивность в ходе агиткампании как готовность закрыть политическую страницу своей жизни". "Каждый, кто думает подобным образом, жестоко ошибается. У Царукяна есть программа, возможности, и желание построить сильную Армению", - заявил он.

В Армении стартовали внеочередные выборы в Национальное Собрание 8-го созыва. С 08.00 по местному времени по всей территории республики в 38 территориальных округах открылись 2008 избирательных участков. В выборах принимает участие 25 политических сил: 4 блока и 21 партия. Выборы пройдут по 100% пропорциональной системе. Проходной барьер для партий установлен на уровне 5%, для альянсов - 7%. Порога явки нет.