Пятница, 18 Июня 2021 19:16

АрмИнфо. В музее Ереванского коньячного завода (ЕКЗ) ARARAT открылась новая временная экспозиция под одноименным названием “Когда восходит солнце”.

“Когда восходит солнце” - небольшая коллекция образцов легендарного армянского коньяка, удостоивших множества медалей на различных международных площадках.

На выставке, где представлены исключительные экспонаты огромного наследия Ереванского коньячного завода можно увидеть «Отборный» коньяк, удостоенный золотой медали еще в 1907 году. Именно эта медаль заложила начало завоеваниям сотен других медалей в разных странах мира. Автором этого коньяка был Мкртыч Мусинянц, получивший образование в винно-водочном колледже во французском городе Монпелье и по возвращению на родину, в благодарность свой первый сортовой коньяк назвал «Шампань отборный». Коньяк завоевал сердца многих щепетильных французов - любителей коньяка, проложив путь к новым завоеваниям.

Следующим именитым экспонатом выставки является коньяк «Двин», созданный Маркаром Седракяном – ученым, лавным технологом, фактически основоположником армянского коньяка, который в середине XX веке создал свои известные купажи. Коньяк был создан в 1945 году и уже на известной Потсдамской конференции в Ялте “Двин” заслужил свою высокую оценку. Именно медаль, которую удостоился “Двин”, ознаменовал начало золотого век коньячного завода в XX веке. Именно тогда, в начале XX века один из крупнейших русских поэтов Борис Пастернак сказал: “Маркар Седракян убедил весь мир, что коньяк говорит на армянском языке”.

В числе экспонатов выставки, созданный в 1940 году коньяк “Армения”, чей букет был восстановлен благодаря кропотливой работе специалистов завода через 75 лет. Благодаря их усердию, в 2015 году коньяк был возрожден.

Тут и известный коньяк “Ахтамар” 1970 годов производства, когда АRARAT выступал с новых позиций, где грамотно гармонировали тысячелетнее искусство и профессионализм в сопровождении с амбициозными новшествами. Посетители здесь увидят и ARARAT “Наири” 20-летней выдержки, завоевавший золотую медаль, а также звание “Победитель категории” в токийском конкурсе вин и спиртных напитков.

Легендарные армянские коньяки ARARAT с момента своего создания олицетворяли Армению, передавали тепло армянской земли и солнца, дарили мастерство и безграничную любовь в разных уголках мира. Периодически меняя свой внешний облик, коньяки ARARAT десятилетиями завоевывали сердца самых щепетильных специалистов и завоевывали самые высокие оценки.

“Когда восходит солнце” это история о золотых победах прошлого, чей блеск освещает путь к будущим победам.