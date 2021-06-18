Пятница, 18 Июня 2021 15:33

АрмИнфо. Кандидат в депутаты от партии "Армянский национальный конгресс" Анна Давтян 18 июня на итоговой пресс- конференции заверила, что голоса, отданные АНК, не будут распылены. "Мы сделаем все, чтобы Пашинян (и.о. премьер-министра-ред.) не был переизбран, а Кочарян (второй президент-ред.) - не стал премьером",- заявила она.

По ее словам, как Пашинян, так и Кочарян опасны для стабильности Армении. В этой связи, она выразила надежду на то, что в Армении все же преобладает количество граждан, способных принять правильное решение в этих сложнейших условиях. Как указала Давтян, только АНК станет тем "спасательным кругом", который позволит Армению "всплыть на поверхность воды" и жить достойной жизнью.

По словам кандидата в депутаты от АНК Левона Зурабяна, победа идей АНК в Ереване и других городах очевидна. Тем не менее, партия сомневается, что смогла донести свои "мессиджы" до жителей регионов и сел, из-за отсутствия соответствующих финансовых и медийных ресурсов. Подобные ресурсы, как указал Зурабян, были монополизированы основными участниками предвыборной гонки - и.о. премьер-министра Николом Папиняном и вторым президентом Робертом Кочаряном.

Зурабян в очередной раз отметил, что те, кто будет голосовать за АНК

- будут выбирать мир и стабильность, а те, кто за Кочаряна или Пашиняна - выступают за гражданскую войну.

Предвыборная кампания по внеочередным парламентским выборам в Армении стартовала 7 июня и завершится 18 июня в 24:00. 19 июня - день тишины. Выборы пройдут 20 июня с 08.00 до 20.00, по местному времени. Для участия в них зарегистрированы 25 политических сил - 21 партия и 4 блока.