Пятница, 18 Июня 2021 15:07

АрмИнфо. Блок второго президента РА Роберта Кочаряна "Армения" в заключительном предвыборном опросе "Ставки сделаны" консалтинговой компании MPG впервые опередил партию "Гражданский договор" Никола Пашиняна, возглавив список политических сил РА, участвующих в выборах 20 июня.

Так согласно опросу, проголосовать за блок "Армения" готовы 28,7% респондентов, с небольшим отрывом за которым следует "Гражданский договор" с поддержкой в 25,2% опрошенных, за блок "Честь имею" готовы проголосовать 10,8%, за Процветающую Армению - 5,4%, "Просвещённую Армению" - 5,2%, блок демократов Ширинян/Бабаджанян - 2,8%, партию "Республика" - 2,6%, АНК - 1,5%, "Партия - Наш дом Армения" - 1,2%, Национально-консервативное движение 5165 - 1%, партию "Армянская Родина" - 0,8%, "Национально-демократический полюс" - 0,7%, партию "Справделивая Армения" - 0,6%, "Суверенная Армения" - 0,4%. За другие партии проголосовал всего 1% респондентов, затруднились с ответом - 4,1%, отказались отвечать - 5,2%, никого не поддержали - 2,7%.

Однако неизменной остается структура голосов с точки зрения места жительства опрошенных. В частности, жители сельских общин в своем большинстве продолжают поддерживать партию Никола Пашиняна "Гражданский договор" (32,9%), за кочаряновскую "Армению" в селах готовы проголосовать 18,2% опрошенных, за блок "Честь имею" - 8%, за ППА - 7,2%, за "Просвещённую Армению" - 2%, за "Республику" - 3%.

В других городах РА, за исключением столицы, в основном поддерживают блок "Армения" (34%), тогда как за "Гражданский договор" готовы проголосовать 26,1% респондентов, за "Честь имею" - 8,9%, ППА - 4,6%, "Просвещённую Армению" - 7,1% и за "Республику" - 2,1%.

При этом лидером для жителей столицы, согласно опросу, является блок "Армения" Роберта Кочаряна (35,2%). "Гражданский договор" в Ереване поддерживают 16,4% респондентов, вслед за которым идет блок "Честь имею" (15, 3%), ППА - 4,2%, "Просвещённая Армению" - 6,9% и за "Республика" - 2,6%.

В рамках исследования представлена также динамика изменения позиций граждан в отношении тех или иных политических сил в период с февраля с.г. по июнь с.г. В частности, согласно представленному графику, в феврале 2021г. за партию "Гражданский договор" готовы были проголосовать 33,1% опрошенных, однако уже к июню с.г., данный показатель снизился до 25,2%. Обратная динамика наблюдается по части "Армении" Кочаряна. Если в феврале с.г. поддержать блок второго президента РА было готово 7,8% опрошенных, то в июне их количество возросло до 28,7%.

Восходящую динамику продемонстрировал и блок третьего президента РА "Честь имею" - с 1,6% в феврале с.г. достиг до 10,8% в июне с.г.

При этом ППА и "Просвещённая Армения" за указанный период не потерпели особых изменения (с 4,4% до 5,4% и с 2,6% до 5,2% соответственно).

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 14 по 16 июня этого года, объем выборки составил 1105, ошибка выборки +/- 3%.

Напомним, что в 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.