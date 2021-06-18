Пятница, 18 Июня 2021 14:22

АрмИнфо. Кандидат в премьер-министры Армении лидер партии "Азатакан" ("Либеральная"-ред.), бывший секретарь Совета безопасности Арцаха, бывший командующий Армией обороны, Самвел Бабаян 18 июня на пресс­конференции, подводя итоги предвыборной кампании, заявил, что готов к сотрудничеству с любой политической силой, нацеленной на Конституционные и законодательные изменения, устанавливающие более четкие правила.

Так, по словам Бабаяна, его партия, выступающая под лозунгом "Защищенная и сильная Родина", считает, что, к примеру, неэффективная борьба с коррупцией обусловлена тем, что закон дает соответствующие "лазейки" и позволяет маневрировать. "Причина нашего хаоса в том, что законодательная база не имеет конкретики - ей присуща двойственность трактовки", - заявил он. При этом на сегодня он не видит такой политсилы, как и очевидного фаворита предвыборной гонки.

Бабаян коснулся итогов последней Арцахской войны. Он в очередной раз отметил, что народы не проигрывают войну, а - действующее правительство. "Эти люди (действующая власть-ред.) были не на своем месте. Война - это игра в шахматы и ее выигрывают не силой мускулов и количеством вооружений, а наличием мозгов. Главной же причиной поражения Армении является руководство военного ведомства", - указал он.

Что касается передачи карты минных полей в обмен на пленных армян, удерживаемых Баку, то по словам Бабаяна, Азербайджан торгует и будет торговать жизнью людей. И это, как считает экс-секретарь Совбеза Арцаха, будет продолжаться до тех пор, пока Армения, к примеру, не решилась задержать азербайджанских военных, незаконно вторгшихся на территорию РА, и судить, в качестве диверсантов либо террористов, как это делает Баку, и потом пытаться их обменять на армян, удерживаемых в Азербайджане. При этом, по мнению Бабаяна, высокие чины в МО Армении на это не способны.

Тем временем, как отметил Самвел Бабаян для того, чтобы Армению уважали и считались с ее интересами, ей надо строить сильную армию. "Армянский народ должен знать, что ни один союзник не придет на помощь - только он себе союзник", - подчеркнул экс- командующий Армией обороны.

Предвыборная кампания по внеочередным парламентским выборам в Армении стартовала 7 июня и завершится 18 июня в 24:00. 19 июня - день тишины. Выборы пройдут 20 июня с 08.00 до 20.00, по местному времени. Для участия в них зарегистрированы 25 политических сил - 21 партия и 4 блока.