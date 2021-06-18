Пятница, 18 Июня 2021 11:57

АрмИнфо. Ереванский пресс-клуб опубликовал промежуточный отчет по мониторингу СМИ Армении в период предвыборной агитации предстоящих внеочередных выборов в Национальное собрание РА.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, мониторинг проводился в период с 7 по 12 июня при содействии организации IMS (International Media Support). Содержание представляемого отчета целиком является ответственностью Ереванского пресс-клуба и не обязательно отражает позицию IMS.

Задачами мониторинга является выявление и определение посредством анализа полученных количественных и качественных данных:

уровня внимания СМИ Армении к внеочередным выборам в Национальное Собрание РА 20 июня 2021;

степени сбалансированности представления разнообразных позиций политических сил, участвующих во внеочередных парламентских выборах; насколько свободно и беспристрастно СМИ информировали электорат о политических партиях/блоках, участвующих в выборах в НС РА, обеспечивали их доступ к медиа для выражения своих взглядов, мнений, тем самым способствуя самостоятельному и осознанному выбору избирателей;

насколько СМИ выполняли положения законодательства, регулирующего освещение предвыборной агитации;

насколько активно СМИ обращались к поствыборной ситуации и отражали спектр оценок избирательного процесса.

Для выполнения перечисленных выше задач мониторинг включал в себя количественные и количественно-качественные методы исследования. Количественные методы ограничивались чисто арифметическими подсчетами единиц и объемов вещательного контента. Количественно-качественные методы основывались на подсчетах единиц контента, подвергнутых определенному анализу мониторинговой команды.

Мониторинг освещения вещательными СМИ Армении внеочередных выборов в Национальное Собрание РА 20 июня 2021, осуществляемый Ереванским пресс-клубом, охватил все 6 армянских общенациональных телеканалов (Первый канал Общественного телевидения Армении, ATV, "Армения", "Еркир-медиа","Кентрон", "Шант") и Общественное радио Армении.

Исследование проводится в три этапа: период, предшествующий официальной агитационной кампании (31 мая - 6 июня 2021), собственно официальная агитационная кампания (7-18 июня 2021) и поствыборный период (с момента закрытия избирательных участков 20 июня по 27 июня

2021). В данном отчете представлены результаты первой половины второго из упомянутых этапов - с 7 по 12 июня 2021.

Как и в первом отчете (31 мая - 6 июня 2021), группа мониторинга отмечает, что острота политической борьбы и беспрецедентное количество политических сил, участвующих в выборах (26), обусловили активное освещение кампании со стороны СМИ. Отказ партии "Армянские орлы - единая Армения" от предвыборной агитации ничего в этом смысле не изменил.

Согласно источнику, на первом и втором этапе исследования позволяют вновь подчеркнуть важность четкого законодательного регулирования работы вещательных СМИ в предвыборный период. Начиная с 7 июня - когда предоставление равных условий всем участвующим в выборах политическим силам является обязательным - освещение исследованных теле- и радиоканалов стало гораздо более сбалансированным, нежели в предшествующий период. Однако ограниченный доступ ряда политических сил к эфиру в течение длительного времени, в том числе после объявления выборов, вряд ли может быть компенсирован за 12 дней предвыборной агитации, даже если в этот период будет обеспечено сбалансированное освещение. Как уже неоднократно, на протяжении нескольких лет отмечалось в медиа-исследованиях Ереванского пресс-клуба, данное обстоятельство требует распространения принципов освещения избирательных кампаний на более длительный период, нежели 12 дней официальной агитации - как это происходит во время досрочных выборов.

Также указывается, что в период, охваченный данным отчетом, наибольшее внимание к выборам из общенациональных вещателей проявили Первый канал Общественного телевидения и телекомпания "Еркир-медиа". Совокупный объем эфирного времени, отведенного этими двумя вещателями освещению избирательной кампании, почти в два раза превзошел соответствующий совокупный показатель остальных пяти исследованных теле- и радиоканалов. Ко второй группе по уровню активности в освещении выборов можно отнести телеканалы "Кентрон" и "Шант" (здесь и далее количественные результаты мониторинга - см. в прилагаемых ниже таблицах).

При этом, по сравнению с результатами предыдущих подобных исследований Ереванского пресс-клуба, следует отметить определенное изменение в работе по освещению выборов телекомпании "Кентрон". Если прежде она конкурировала в интенсивности освещения с "Еркир-медиа", то на сей раз проявляет к кампании сравнительно меньшее внимание. Кроме того, если в предыдущие годы в центре внимания "Кентрон" подчеркнутым образом была ассоциируемая с телеканалом партия "Процветающая Армения", то сейчас по показателям первых шести дней предвыборной агитации очевидный лидер здесь - как по объему, так и по частоте обращений - партия "Гражданский договор". Близкие с "Процветающей Арменией" показатели имеют блок "Армения" и партия "Республика".

Три других общенациональных вещателя - телеканалы "Армения", ATV и Общественное радио существенно отстают по уровню внимания к нынешней избирательной кампании и за небольшим исключением ограничились на представляемом этапе исследования новостным освещением выборов.

В качестве позитивных тенденций в освещении нынешней избирательной кампании, зафиксированных группой мониторинга ЕПК как с начала исследования, так и в течение шести дней, охваченных данным отчетом, можно отметить следующее:

С 7 июня резко сократилось обращение к представителям "Гражданского договора", занимающим различные руководящие государственные должности

- без указания их партийной принадлежности. Это предположительно свидетельствует об отказе исследованных СМИ вести скрытую пропаганду в пользу или во вред правящей политической силы.

Содержание материалов исследованных вещателей не дает веских оснований говорить об использовании в ходе нынешней кампании административного ресурса для оказания влияния на медийную сферу. При том, что местные наблюдатели за выборами приводят множество свидетельств использования административного ресурса в организации разного рода предвыборных мероприятий.

Предвыборные дебаты, организуемые как Общественным телевидением, так и общенациональными частными телеканалами, несмотря на отдельные инциденты, проходят в существенно более конструктивном русле и с большей настроенностью соблюдать определенные принципы политической культуры, нежели мероприятия в рамках предвыборной агитации.

В передачах исследованных вещателей почти отсутствуют эпизоды, где дети использовались бы в целях предвыборной агитации. Хотя на встречах с общественностью, особенно в регионах Армении, к подобным приемам, судя по видеосюжетам, распространяемым в онлайн СМИ и социальных сетях, участники предвыборной гонки и, в частности, партия "Гражданский договор" прибегают довольно часто.

Отмеченные тенденции позволяют группе мониторинга ЕПК сделать предварительный вывод, что медийная составляющая предвыборной агитации, прежде всего деятельность общенациональных вещателей, в большей степени соответствует законодательству РА и международным стандартам, чем избирательная кампания в целом.

С полным текстом отчета можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://arminfo.info/files/2021_rus.pdf