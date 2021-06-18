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 Пятница, 18 Июня 2021 10:22
Марианна Мкртчян

В Иране стартовали президентские выборы

В Иране стартовали президентские выборы

АрмИнфо. В Иране стартовали тринадцатые президентские выборы.

Выборы официально стартовали в 07:00 по местному времени с голосования верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи и продолжатся до 00:00 во всех регионах страны.

За пост главы правительства борются четыре политика: Ибрагим Раиси, Амиргусейн Газизаде Хашими, Абдунасир Химмети и Мохсин Рзаи. Для освещения президентских выборов в Иран прибыли более 500 иностранных журналистов из 38 стран, представляющих 226 международных СМИ.

Согласно официальным данным, из 80-миллионного населения Ирана правом голоса обладают 59 миллионов 310 тысяч 307 человек, из них 29 миллионов 980 тысяч 38 - мужчины, 29 миллионов 330 тысяч 269 - женщины. 1 миллион 392 тысячи 148 человек впервые примут участие в голосовании на президентских выборах.

Как правило, в день выборов голосование проводится с использованием бумажных бюллетеней и урн для голосования, однако в 2021 году в некоторых городах Ирана голосование пройдет в электронном виде. Участники голосования должны иметь при себе свидетельство о рождении, национальную карту или действующий паспорт. Во время проведения первого тура выборов избиратели могут голосовать в избирательном округе по своему выбору, однако им не разрешается менять округа во втором туре.

Президент выбирается абсолютным большинством (более 50%) голосов избирателей.  Если в первом туре выборов никто из кандидатов не набрал такого большинства голосов, в пятницу на следующей неделе проводится повторное голосование.

Согласно Конституции Исламской республики Иран (1989), президент является вторым высшим официальным лицом после лидера страны. Он отвечает за выполнение Конституции и руководит исполнительной властью во всех сферах, кроме тех, которые отнесены к непосредственному ведению лидера страны.  Президент избирается на четыре года прямым голосованием, он может избираться только на два срока подряд.

Президент должен избираться из религиозно-политических деятелей, отвечающих следующим требованиям: "иранское происхождение, гражданство Ирана, распорядительность и организационные способности, достойная биография и набожность, религиозность, вера в основы Исламской Республики и принадлежность к официальной религии страны".

Кандидату не должно быть менее 40 и более 75 лет. Будущий президент обязан обладать управленческим опытом сроком не менее четырех лет, не иметь судимости и владеть, как минимум, степенью магистра наук


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