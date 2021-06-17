Четверг, 17 Июня 2021 20:34

АрмИнфо.Партия "Процветающая Армения" 17 июня провела итоговый митинг на ереванской площади Свободы.

Кандидат в премьер-министры Армении, лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян в очередной раз подчеркнул, что спасение армянского народа - в заключении нового военно-политического документа с вековым другом - Россией. Царукян призывает строить с РФ "честные" отношения, и с ее помощью защищать госграницы Армении.

Глава партии напомнил о своем обещании "обнулить" кредиты порядка 2 млн заёмщиков после прихода к власти, достичь снижения процентных ставок по сельхозкредитам до 2%, запустить производство и восстановить экономику.

Помимо этого, Царукян обещает привлечь многомиллиардные инвестиции в страну, которые позволят повысить зарплату и пенсии, внедрить механизмы, позволяющие студенту из малообеспеченной семьи не только заплатить за обучение, но в дальнейшем - трудоустроится, а гражданам обеспечить доступ к качественному здравоохранению.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Для участия в них зарегистрированы 25 политических сил - 21 партия и 4 блока.