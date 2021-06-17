Четверг, 17 Июня 2021 20:29

АрмИнфо.Новая резолюция парламента Нидерландов требует немедленного освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых Баку.

Согласно сообщению, размещенному на фейсбуковской странице посольства Нидерландов в Армении, в результате вчерашних обширных дискуссий в Комитете по внешним связям нидерландского парламента, на сегодняшнем пленарном заседании парламент подавляющим большинством голосов (147 - за, 3 - против) принял резолюцию с требованием освободить армянских военнопленных и мирных жителей.

В резолюции, в частности говорится: "Поскольку было подписано перемирие между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, которое включает обмен телами пленных, заложников, и других задержанных и телами погибших,

Поскольку Женевская конвенция (III) об обращении с пленными обязывают Армению и Азербайджан освободить их сразу после окончания военных действий, Поскольку эти страны обязаны достойно обращаться с пленными, защищать арестованных гражданских лиц, Запротоколировав, что Азербайджан все еще не освободил всех армянских пленных. Призывает министра оказать давление на Азербайджан в (Европейском) совете для того, чтобы немедленно репатриировать всех задержанных и захваченных в плен армян".