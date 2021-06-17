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АрмИнфо.Новая резолюция парламента Нидерландов требует немедленного освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых Баку.
Согласно сообщению, размещенному на фейсбуковской странице посольства Нидерландов в Армении, в результате вчерашних обширных дискуссий в Комитете по внешним связям нидерландского парламента, на сегодняшнем пленарном заседании парламент подавляющим большинством голосов (147 - за, 3 - против) принял резолюцию с требованием освободить армянских военнопленных и мирных жителей.
В резолюции, в частности говорится: "Поскольку было подписано перемирие между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, которое включает обмен телами пленных, заложников, и других задержанных и телами погибших,
Поскольку Женевская конвенция (III) об обращении с пленными обязывают Армению и Азербайджан освободить их сразу после окончания военных действий, Поскольку эти страны обязаны достойно обращаться с пленными, защищать арестованных гражданских лиц, Запротоколировав, что Азербайджан все еще не освободил всех армянских пленных. Призывает министра оказать давление на Азербайджан в (Европейском) совете для того, чтобы немедленно репатриировать всех задержанных и захваченных в плен армян".
|"Процветающая Армения" провела итоговый митинг на площади Свободы
|Парламент Нидерландов требует от Баку немедленного освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц
|ЕС и власти ряда европейских стран окажут помощь в проведении досрочных парламентских выборов в Армении
|МИД Армении выступил с комментарием в связи с подписанной президентами Турции и Азербайджана декларацией
|Национально-демократический полюс исключает возможности формирования коалиции с Пашиняном или Кочаряном
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|Партия "Родина" обвинила Полицию в создании искусственных препятствий для агитационной кампании
|Москва: Тема военнопленных и других удерживаемых лиц сохраняет свою актуальность
|Армения присоединилась к Программе контроля контейнеров, запущенной ВТО и Офисом ООН по борьбе с наркотиками и преступностью
|Урегулирование карабахского конфликта будет на повестке переговоров главы МИД России и Генсека ОБСЕ
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|В блоке "Честь имею" уверены, что оппозиция наберет 50+1 процентов голосов уже в первом туре голосования
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|Блок "Свободная Родина" обвинил руководство ОТА в грубом нарушении принципа создания равных условий для всех политических сил
|Лидер "Республики" не видит предпосылок для поствыборных столкновений в Армении
|У Армении два категорических императива: восстановление субъектности государства и углубление военно-стратегического сотрудничества с Россией - Рубен Сафрастян
|EС предоставит Армении 1,5 млн евро на внедрение эффективной культуры ядерной безопасности
|Армения и Литва обозначили направления сотрудничества в транспортной сфере
|Армянский эксперт уличает Турцию в попытке новой блокады Армении
|Никол Пашинян, находящийся в отпуске, в правительстве провел встречу с членами своей команды
|Марукян считает: Армения идет по пути 1 марта 2008 года
|В Вайоцдзорской области Армении произошло слабое землетрясение
|Патрульная полиция в Ерване начнет свою работу с 1 июля
|Артак Зейналян: Союз Армении и России потерпел поражение от союза Турции и Азербайджана
|Армения потеряла 16 позиций в "Глобальном индексе миролюбия"
|Прогноз: Сформировать по итогам выборов правительство единолично не удастся никому
|За сутки в Армении подтвердилось 96 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 122 человека
|Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили размещение российских пограничников в Сюнике и Гегаркунике
|Наблюдатели МПА СНГ приступают к краткосрочному мониторингу парламентских выборов в Армении
|Омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в торговле людьми
|Парламент на вылет: депутаты третий день подряд не обеспечивают кворум
|Посольство США в Ереване предупредило своих граждан о возможных демонстрациях в Армении
|Серж Саргсян обвинил действующие власти Армении в сокрытии реальных данных о погибших и пропавших без вести в ходе последней 44-ой войны
|Азербайджанские военные продолжают терроризировать армянское население
|Отношения между Россией и США должны быть предсказуемыми
|Саммит Россия - США в Женеве завершился
|Тигран Мазманян: Приграничные регионы лишены стройной государственной политики
|Турция убеждает Армению в выгодности т.н. Зангезурского коридора
|Обсуждены приоритетные вопросы взаимодействия Туркменистана и ОЭС
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армения назначила торгового представителя страны (атташе) в Исламской Республике Иран
|Ангела Меркель ознакомится с деятельностью Tumo Berlin
|Степанакерт: Деоккупация Шаумяна и других захваченных территорий Арцаха - ключевой элемент всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта
|ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" обратится в правоохранительные органы Армении в связи с заявлениями Пашиняна
|Глава миссии наблюдателей от СНГ считает, что избирательный процесс в Армении протекает вполне нормально
|К одному обвиняемому добавилось еще восемь по делу о раздаче избирательных взяток в Гаваре
|Пашинян об Амулсарском проекте: Самое важное - защита интересов близлежащих к месторождению общин
|Подведен конкурс по программе «Развитие органического сельского хозяйства» на 2020-2021 годы
|Белый Дом: ЕС и США намерены продолжить работу в направлении долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе
|Левон Ширинян: Блок «Айастан» во главе с Робертом Кочаряном не будет силовым компонентом в политической жизни Армении
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|Политолог: Байден и Путин обсудят в Женеве Арцах
|Чавушоглу: Армения приглашена на дипломатический форум в Анталье
|Офис Омбудсмена и БДИПЧ/ОБСЕ выступили против предвыборной риторики, полной взаимной ненависти, оскорблений и проклятий
|Полиция Армении в агитационный период уже получила 92 сообщения о нарушениях
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|Армения и Литва подписали протокол о реализации Соглашения между ЕС и РА о реадмиссии
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