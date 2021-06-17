Четверг, 17 Июня 2021 18:09

АрмИнфо. Блок второго президента Армении Роберта Кочаряна "Айастан" обвинил полицию в необоснованном и непропорциональном применении силы в отношении своих представителей. Как говорится в заявлении блока, данный инцидент произошел накануне в г.Ехегнадзор.

Сегодня же стало известно о беспричинном задержании представителей партии, что на несколько часов парализовало агитационную работу.

"Несмотря на полученные от Полиции заверения о том, что они не намерены выполнять политический заказ и нарушать предвыборную конкуренцию, последние события говорят совершенно об ином. В сложившейся ситуации либо руководство Полиции не владеет ситуацией, либо попросту участвует в осуществлении правонарушений.

Предупреждаем, что отныне начальник Полиции Ваге Казарян и руководящий состав несут личную ответственность за любые действия правоохранительных органов. На основании этого мы проведем соответствующее расследование", - говорится в заявлении.

Что именно произошло и по какой причине представители партии были задержаны, в заявлении не говорится.