Четверг, 17 Июня 2021 17:06

АрмИнфо.Урегулирование нагорно-карабахского конфликта будет на повестке переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и Генсека ОБСЕ Хельги Шмид 21 июня в Москве. Об этом 17 июня на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом она отметила, что Генсек ОБСЕ прибудет в Москву по приглашению министра обороны России для участия в заседании IX Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 22-24 июня.

"В повестке дня переговоров сторон широкий спектр вопросов текущей работы ОБСЕ во всех трех измерения деятельности организации - военно-политическом, экономико- экологическом и право-человеческом. Планируется также обсудить вопросы, связанные с разрешением конфликтов на пространстве ОБСЕ. Речь пойдет, в том числе о внутриукраинском кризисе. Стороны обменяются мнением о текущем состоянии дел в Приднестровском и нагорно-карабахском урегулировании и Женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье", - сказала Захарова.

В этом ключе она отметила, что Россия последовательно выступает за повышение эффективности и авторитета ОБСЕ, являющееся крупнейшей организацией в регионе.

Министерство обороны Российской Федерации 22-24 июня проводит IX Московскую конференцию по международной безопасности, на которой традиционно будут обсуждаться наиболее актуальные проблемы и тенденции в сфере международной военной политики. В программу форума включены наиболее актуальные вопросы современной повестки глобальной и региональной безопасности, в решении которых ключевая роль принадлежит оборонным ведомствам.