Четверг, 17 Июня 2021 16:26

АрмИнфо. Социальное раздвоение в Армении достигло своего пика. Об этом говорится в заявлении главы Союза армня России (САР) Ара Абрамяна.

"Своим молчанием вы способствуете воспроизводству власти, которая давно уже выродилась и деградировала, но, несмотря на это, всё ещё диктует политическую повестку в стране. Социальное раздвоение в Армении достигло своего пика. Действующие в стране силы толкают общество в пропасть. Люди в растерянности и на фоне отсутствия моральных "маяков" и ориентиров вновь могут стать жертвой демагогов и предателей, устраивающих безобразные шоу - с молотком или серпом - с целью отвлечь внимание общества от внутренних проблем, опасных региональных и геополитических процессов.

Управление государством без разделения государственных интересов от личных амбиций и узко-командных интересов, - на фоне нашего губительного молчания, - привело страну к той ситуации, которую мы сегодня имеем. Всё это происходит в том числе и из-за сегодняшнего безразличия молчаливого большинства и того, что большая часть наших элит самоустранилась, ошибочно считая, что "молоток" Пашиняна пролетит мимо них. Так не будет, сегодня на кону - жизнь и судьба каждого армянина.

Мы вновь, как и три года назад, видим, как, манипулируя сознанием людей, политические силы пытаются удержаться во власти.

Обращаюсь к тем, кто в 2018 году скептически относился к нашим предупреждениям об опасности, которая пришла в Армению вместе с Пашиняном. Сегодня ситуация намного более критическая. Не молчите! Выскажите свою позицию открыто, а не через анонимные Телеграм-каналы и соцсети!

Приезжайте в Армению или используйте другие возможности, чтобы быть рядом со своими близкими, родственниками, своим народом в эту судьбоносную историческую минуту, помогите им сделать свой выбор без страха. Объясните им, как важен голос каждого патриотически настроенного армянина.

Ни вы сами, ни ваши дети и внуки потом не простят вам сегодняшнее молчание и равнодушие. Наш народ заслуживает лучшей судьбы и лучшего наследства от нас", - говорится в обращении главы САР.