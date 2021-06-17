Четверг, 17 Июня 2021 15:58

АрмИнфо.Скорый поезд Ереван-Тбилиси- Батуми-Ереван Южно-Кавказской железной дороги успешно совершил свой первый рейс.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, более 60-ти пассажиров прибыли в Батуми к открытию туристического сезона. Поезд из Армении встречали на станциях Грузинской железной дороги музыкой и хлебом-солью, а в Батуми пассажиров приветствовали глава армянской общины и представители консульства.

Обращаем внимание пассажиров на необходимость строгого соблюдения коронавирусных ограничений на путешествия, которые до сих пор действуют в межгосударственном сообщении. Все въезжающие в Грузию граждане (независимо от вакцинации) предъявляют сертификаты, подтверждающие отрицательную ПЦР диагностику коронавируса (COVID-19) с максимальным сроком 72-часовой давности.

На третий день после въезда в страну все иностранные граждане должны пройти ПЦР тестирование за свой счет. Также тест обязателен для въезда в Армению.

Убедительно просим всех пассажиров ознакомиться с информацией, представленной на официальном сайте ЮКЖД, чтобы избежать возможных трудностей при пересечении границы. Отметим, что трое пассажиров первого рейса были сняты с поезда грузинскими властями, двое из них - из-за отсутствия ПЦР-тестов.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.