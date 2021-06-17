Четверг, 17 Июня 2021 14:27

АрмИнфо.Армения и Литва обозначили конкретные направления и действия в рамках дальнейшего сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта.

Об этом стало известно по итогам встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Литвы в Республике Армения Инги Станите-Толочкене и заместителя министра территориального управления и инфраструктур РА Армена Симоняна Приветствуя гостей, заместитель министра поблагодарил литовскую сторону за экспертную поддержку, оказанную Армении в рамках реализованной в 2020 году программы "Безопасная транспортная система Армении". При этом он выразил уверенность, что продолжение программы будет способствовать дальнейшему развитию транспортного сектора страны.

В свою очередь Посол подчеркнул готовность Литвы поддержать усилия Армении по реализации положений Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве между ЕС и Арменией в области транспорта. В ходе встречи была достигнута договоренность организовать визит отраслевых специалистов Министерства территориального управления и инфраструктур РА в Литву для ознакомления с литовским опытом в области регулирования транспортного сектора.