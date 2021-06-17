Четверг, 17 Июня 2021 14:26

АрмИнфо.Завкафедрой иранистики Факультета востоковедения ЕГУ Вардан Восканян уличает Турцию в попытке новой блокады Армении.

По его словам, исходя из информации, опубликованной в азербайджанских СМИ о так называемой Шушинской декларации, в документе с точки зрения азербайджано-турецких интересов фиксируется не только важность так называемого "Зангезурского коридора", но и необходимость строительства железной дороги Нахиджеван-Карс, которая является его продолжением.

"Также становится ясно, что под обманчивой "упаковкой" разблокировки региональных коммуникаций, Баку и Анкара открыто пытаются продвигать реализацию идеи "Туранского коридора", поскольку чтобы добраться из Карса в Нахиджеван уже существует железная дорога Карс-Гюмри-Ерасх-Нахиджеван, большая часть которой, однако, проходит по территории Армении.

Таким образом, новая железная дорога Нахиджеван-Карс, которая будет построена в обход Армении исключительно на участке Гюмри-Ерасх, не только противоречит логике громких заверений о разблокировке коммуникационных путей, но, наоборот, направлена на блокаду Армении и созданию сухопутной связи Турции с иллюзорным "Тураном" со стороны Турции", - отметил эксперт, обвинив действующие армянские власти в бездействии на фоне подписания со стороны врагов Армении в Шуши такого далеко идущего документа.

Напомним, что 15 июня в оккупированном Азербайджаном армянском Шуши лидеры Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев подписали т.н. Шушинскую декларацию о союзничестве.

Алиев отметил, что т.н. Шушинская декларация о союзничестве между Азербайджаном и Турцией определяет направление будущего сотрудничества двух государств. "Охвачены практически все сферы. Указывается важность энергетической безопасности, Южного газового коридора для Турции, Азербайджана и Европы. Каждый вопрос, отраженный в декларации, очень важен. Среди них хотелось бы выделить два вопроса. Во-первых, в этой декларации отражены вопросы сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности, а также взаимной военной помощи", - заявил бессменный лидер Азербайджана.

Вторым важным вопросом Алиев назвал открытие новых транспортных коммуникаций, среди которых и транспортное сообщение через Сюникскую область РА т.к. Зангезурского коридора.

В подписанной совместной декларации о союзничестве говорится, что стороны окажут друг другу помощь в случае угрозы или нападения третьего государства на независимость или территориальную целостность любой из сторон.

В документе подчеркивается, что Турция и Азербайджан прилагают совместные усилия для решения вопросов региональной и глобальной безопасности и стабильности.

В декларации отмечено, что открытие т.к. Зангезурского коридора между Турцией и Азербайджаном и железнодорожная линия Нахиджева-Карс внесут вклад в развитие отношений между двумя странами.

Заметим также, что Азербайджана уже начал через своих карманных политологов шантажировать Армению, заявляя что мол если Ереван откажется от т.н. Зангезурского коридора, то Баку закроет Лачинский коридор - единственный путь обеспечивающий связь между Арменией и Арцахом.