Четверг, 17 Июня 2021 14:23

АрмИнфо. Очевидно, что ни одна политическая сила в Армении не имеет безоговорочной поддержки граждан и не является народным лидером. Об этом в ходе предвыборной агитации в Ереване 17 июня заявил глава партии "Просвещенная Армения", кандидат в премьер-министры страны Эмдон Марукян.

При этом он добавил, что больше нет реалий "бархатной революции". "Это обычная предвыборная кампания и согласно электоральным данным, никто не победит на этих выборах. И как говорим мы, на этих выборах должен победить народ. А это значит, что в парламенте Армении впервые должно быть сформировано правительство национального единства и согласия", - заверил Марукян.

При этом глава парламентской оппозиционной фракции считает, что со стороны политических сил будет попытка спровоцировать столкновения между гражданами. Но, Марукян убежден, что эти попытки будут тщетными, поскольку стратегия "Просвещенной Армении" сработает, и ни у одной силы не будет преобладающего большинства голосов граждан. "Следовательно, каждый смирится со своими 20% голосов и спокойно сядет за круглый стол для формирования правительства национального единства", - сказал он, выразив убеждение, что если народ не поддержит потрясения, то и попытки столкнуть граждан не увенчаются успехом.

Он также призвал объединиться, и направить силы против врага, который сейчас находится в Сюнике и Гегаркунике. " Не нужно ненавидеть друг друга, нужно объединиться против общего врага, который сейчас сидит в Сюнике и Гегеркунике. Поезжайте туда (Сюник и Гегаркуник) и направьте свой гнев против врага. Нужно переговорным путем вынудить врага покинуть нашу территорию", - добавил Марукян, напомнив, что история доказывает, что Армения терпела поражения, когда была внутренне разобщена.

В этом ключе он напомнил, что в 2008 году было уже 1 марта, и, спустя 13 лет, страна идет по тому же пути, просто сменились роли.