Четверг, 17 Июня 2021 14:20

АрмИнфо. На сегодняшний день военно-политический баланс между Арменией и Азербайджаном серьезно нарушен в пользу последнего. Турецко-азербайджанский союз превратился для Армении в весьма серьезную угрозу безопасности. И таким образом, по итогам прошлогодней войны представляется возможным констатировать, поражение союза Армении и России от союза Турции и Азербайджана.

Подобное мнение выразил АрмИнфо идущий под вторым номером предвыборного списка партии "Республика", экс-министр юстиции Артак Зейналян.

"Организация армянской армии и российское оружие, к сожалению, потерпели поражение турецкому оружию и натовским стандартам. В этом свете напрашивается единственно возможный вывод - концепция внешней политики нашей страны нуждается в диверсификации и это, на мой взгляд, однозначно. Поэтому Армения нуждается в большей многовекторности, которая позволила бы ей чувствовать себя в большей безопасности в нашем регионе. Это позиция нашей партии, и в случае победы на выборах, мы намерены ее продвигать", - отметил он.

По словам Зейналяна, безопасность занимает ключевое место в предвыборной программе "Республики". И в ее обеспечении партия придает важное значение внешнеполитической компоненте. В частности, необходимо и крайне важно восстановление нарушенного в прошлом году военно-политического баланса. Для чего, на его взгляд, необходимо не только реформирование, модернизация и усиление Вооруженных сил, но и поиск, и выход на новых партнеров и союзников на международной арене.

Зейналян, в этом свете, напомнил о фактическом бездействии в дни осенней войны как двусторонних договоров Армении с Россией, так и взаимных обязательств в рамках членства Армении в ОДКБ. Меж тем, осенью 2020-го территориальная целостность Армении нарушалась, как минимум, трижды: в Гегаркунике и Сюнике. Более того, азербайджанской армией был уничтожен размещенный в Варденисе комплекс ПВО "С- 300". Причем, последний, по его словам, являлся частью Объединенной системы противовоздушной обороны.

"На все эти случаи из Москвы следовало молчание. Более того, Россия не предприняла действенных шагов в ответ на уничтожение азербайджанцами даже собственного военного вертолета в Араратской области Армении. Я уже не говорю о том, что имея мощную разведывательную сеть, в Москве никак не могли не знать о готовящейся азербайджано-турецкой атаке на Арцах и Армению. Но в ответ на все это со стороны одного из мощнейших государств мира не последовало ровно никаких действий, что должно вызывать и вызывает множество вопросов>, - считает Зейналян.