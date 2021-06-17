Четверг, 17 Июня 2021 11:41

АрмИнфо. Исполняющий обязанности министра обороны РА Вагаршак Арутюнян в ходе телефонного разговора с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу отметил, что армянская сторона с уважением относится к призывам структур государств-партнеров урегулировать вопрос мирным путем.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в этом ключе собеседники пути разрешения ситуации, сложившейся на армяно-азербайджанской границе.

Арутюнян отметил, что позиция армянской стороны неизменна и представители Вооруженных сил Азербайджана должны покинуть суверенные территории Республики Армения без каких-либо предварительных условий.

Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу также обсудили вопросы, связанные с размещением российских пограничников на армяно-азербайджанских участках границы в Сюникской и Гегаркуникской областях РА вместе с Вооруженными силами Армении.

Стороны коснулись миссии миротворческого контингента Российской Федерации в Республике Арцах, армяно-российском сотрудничестве в оборонной сфере, а также ряд вопросов, связанных с региональными проблемами.

Напомним, что с 12 мая ВС АР по двум направлениям (Сюник и Гегаркуник) вторглись на суверенную территорию Армении и отказываются покидать территории. Армянская сторона пытается разрешить ситуацию мирным путем, меж тем ВС Азербайджана продолжают терроризировать мирных жителей приграничья воруя у них скот. Последний инцидент произошел накануне утром. Военные украли и зарезали корову жителя Села Жоржа. Можно предположить, что президент Азербайджана плохо содержит своих военных и они голодают, раз перекинулись на армянских коров.