Четверг, 17 Июня 2021 11:40

АрмИнфо. Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств на досрочных выборах в Национальное Собрание Республики Армения, намеченных на 20 июня 2021 года, приступают к краткосрочному мониторингу.

Согласно сообщению пресс-службы МПА СНГ, 19 июня наблюдатели примут участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к монументу <Мать Армения> (10:00, парк Победы).

В этот же день состоится ряд встреч в Национальном Собрании Республики Армения: мониторинговая группа Межпарламентской Ассамблеи СНГ проведет переговоры с руководством парламента (12:00), а также с представителями штабов политических партий и избирательных блоков, выдвинувших своих кандидатов на предстоящих выборах. Намечены беседы с руководством штабов партий <Процветающая Армения> (11:00), <Гражданский договор> (11:30) и <Просветленная Армения> (12:30).

Также на 19 июня назначена встреча наблюдателей с Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Армения Тиграном Мукучяном (15:00, здание ЦИК), в ходе которой предполагается обмен мнениями о ходе текущей избирательной кампании. Во второй половине дня продолжатся встречи с представителями партий: мониторинговая группа посетит штаб блока <Армения> (16:00, Северный проспект, д. 10, офис штаба), а затем проведет встречи с представителями штабов блока <Честь имею> и партии <Наш дом Армения> (конференц-зал Kilikia гостиницы Radisson Blu Hotel, 17:00 и 18:00 соответственно).

20 июня наблюдатели будут присутствовать на открытии участков для голосования в Ереване, после чего продолжат мониторинг голосования в различных городах и регионах республики по индивидуальным маршрутам.

В 16:00 состоится встреча с руководством миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, в ходе которой наблюдатели обменяются с европейскими коллегами впечатлениями от проведения долгосрочного и краткосрочного мониторинга в Республике Армения.

21 июня члены группы примут участие в итоговой пресс-конференции Миссии наблюдателей от СНГ (11:00, гостиница <Ани Плаза>), на которой подведут итоги состоявшегося мониторинга.

Напомним, группа международных наблюдателей от МПА СНГ по приглашению Председателя Национального Собрания Республики Армения Арарата Мирзояна проводит мониторинг досрочных парламентских выборов в Республике Армения. В ее состав входят депутаты и представители высших законодательных органов власти из семи государств - участников МПА СНГ: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ.

Координатором группы назначен председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский. Дополнительная информация: +7-921-895-84-30, ppl@iacis.ru, Павел Леонидович Пашнов, начальник информационно-издательского управления, Межпарламентская Ассамблея СНГ