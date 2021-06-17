Четверг, 17 Июня 2021 10:42

АрмИнфо.Офис Омбудсмена Армении проанализировал и перевел на русский и английский языки видео с поездки президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в оккупированный армянский Шуши.

В ролике Алиев хвастается тем, что передача Арменией карт минных полей Агдамского района в обмен на 15 армянских пленных облегчила им жизнь, поскольку на очистку территорий у них ушло бы по меньшей мере 10 лет. Он также подтверждает, что в Азербайджане продолжают находиться другие армянские пленные. На что супруга Эрдогана поощрительно отвечает, правильно отдавайте их по частям.

В этой связи Офис Омбудсмена подчеркивает, что содержание данного видеоролика является неопровержимым доказательство того, что Азербайджанские власти: 1) всех Армянских пленных незаконно удерживают в качестве заложников с целью их использования в политических торгах; 2) занимаются торговлей людьми - совершают преступное деяние; 3) вводят международное сообщество постоянно в заблуждение, утверждая, что пленные являются террористами или диверсантами; 4) организовывают фальшивые уголовные преследования в отношении пленных.

"Данное обсуждение между президентами Турции и Азербайджана свидетельствует о том, что Азербайджанские власти незаконно удерживают Армянских пленных для обмена на какие-то заминированные карты. Все указанное будет направлено официальным письмом Защитника прав человека РА в специализированные органы ООН, ОБСЕ, СЕ и другие международные структуры", - отмечается в сообщении.