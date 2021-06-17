Четверг, 17 Июня 2021 10:32

АрмИнфо.Азербайджанские военные, вторгшиеся на суверенную территорию Армении, продолжают терроризировать армянское население.

Так, согласно сообщению Омбудсмен Армении Арман Татоян, 16 июня около 5:30 утра 9 азербайджанских военнослужащих украли корову и теленка у пастуха Верин Шоржа.

"В частности, на основании полученных сегодня сигналов Офис Защитника прав человека выяснил, что житель общины Варденис, пастух пастбище села Верин Шоржа проснулся от выстрелов азербайджанцев около 05:30. Он обнаружил, что азербайджанские солдаты стреляют в его скот, который в то время находился на открытой территории, в непосредственной близости от его места жительства.

Мужчина обнаружил пропажу коровы и новорожденного теленка. Вскоре после этого он заметил, что 9 вооруженных азербайджанских

военнослужащих гонят корову с теленком к своим позиция", - сообщил Омбудсмен, добавив, что азербайджанские военные открыли огонь по пастухам, попытавшимся вернуть корову,

ЗПЧ сообщил, что в результате этих действий ВС Азербайджана, пострадала еще одна корова. "Затем пастухи наблюдали, как через 4 часа после кражи, около 9:30, азербайджанские солдаты зарезали корову.

Защитник прав человека Республики Армения особо указывает, что эта кража произошла на суверенной территории Республики Армения, и азербайджанские военнослужащие сошли с позиций, которые незаконно расположены на суверенной территории Армении.

Эти пастбища населены сезонными работникам; в весенние, летние и осенние месяцы и пасут свой мелкий и крупный рогатый скот на пастбищах (эти места обычно называют горными пастбищами). Они также живут здесь со своими семьями, и их право пасти животных на пастбищах закреплено в юридических документах и договорах.

Другими словами, азербайджанские военнослужащие совершают вопиющие преступные деяния с целью лишить граждан Республики Армения их права на жизнь, домашний скот, и возможность получать семейный доход. Более того, они не вернули животных, недавно похищенных у граждан Республики Армения (в селах Кут Гегаркуникской области, Верин Шоржа, Аравус Сюникской области, Хнацах и др.). Этот случай еще раз доказывает, что защита прав населения Республики Армения от преступных действий вооруженных сил Азербайджан требует срочного создания зоны безопасности", - отмечается в заявлении Омбудсмена Армении.

Отметим, что это не первый случай подобного поведения ВС Азербайджана. Ранее, они увели 80 голов крупного рогатого скота у пастухов села Кут Гегаркуникской области Армении. Вот уже более месяца азербайджанские военные, незаконно вторгшиеся на территорию РА, с молчания международного сообщества, продолжают терроризировать армянское население