Среда, 16 Июня 2021 19:23

АрмИнфо. Приграничные регионы Армении имеют свою уникальную специфику и вовлечены в качестве приоритетных компонентов развития в общегосударственные задачи. Специфика их – не только в важнейшей составляющей обеспечения безопасности страны, но и в решении таких насущных вопросов как сохранение демографического баланса и развития регионов. О том, какие именно проблемы накопились в армянском приграничье, корреспондент АрмИнфо обратился к руководителю некоммерческой организации "Союз производителей приграничья" Тиграну Мазманяну.

- Пару слова о вашем Союзе, пожалуйста. Мы о вас почти ничего не знаем.

- Союз производителей приграничья зарегистрирован несколько лет назад с целью содействия производителям и инвесторам в приграничных поселениях. Они, кстати, освобождены от налогов с января 2015 года специальным решением правительства. Однако пандемия и последующая война внесли коррективы в деятельность Союза, однако, по моему глубокому убеждению, уже настало время вернуться к насущным проблемам местного бизнеса, созданию новых рабочих мест, тем более что к списку общин скоро добавится ряд новых сёл и ввозможно даже городов.

Мы работаем в Чамбараке, однако помимо Чамбарака планируется открыть филиалы в Киранце и Ерасхе, а так же и Сюнике.

В перспективе – помощь производителям продукции приграничных сел в организации сбыта своей готовой продукции напрямую в розницу. В одиночку, найти ее сбыт - сложная задача.

- Расскажите о том, как действует закон, о котором вы упомянули. Налоговые преференции не притягивают инвесторов?

- К сожалению, закон сырой по части гарантий, в отличии, к примеру, закона "О развитии высокогорных регионов" в Грузии, где производитель получает освобождение от налогов на 10 лет, и соответственно имеет все возможности для долгосрочного планирование бизнеса.

Как следствие, из-за этой неопределенности мы не имеем ни одной серьёзной инвестиции в приграничье за исключением компании "Тавуш текстиль", т.к. ни одно финансовое учреждение не принимает бизнес-планы, в которых фактор выплаты налогов находится в подвешенном состоянии.

Ожидаемые поправки в законодательстве об освобождении от таможенных пошлин и отсрочка НДС на импорт оборудования производителям, экспортирующим не менее 80% продукции, по нашему мнению, должны так же содержать освобождение от налогов подобных предприятий, действующих в приграничье, на конкретный срок. Налоговый кодекс так же содержит весьма спорную статью, предусматривающую лишение льготы в случае выявления нарушений на текущий и следующий календарный год. Это, по сути, дамоклов меч, который может прервать производство, лишить почвы любую долгосрочную бизнес-инициативу.

Ещё одной мерой поддержки может стать сокращение на 50% социальных выплат работников, как то почему-то применяется на крупных стройках в Ереване, без особой на то необходимости, но в интересах конкретных лиц. Учитывая, к тому же, что национальный почтовый оператор, компания «Айпост» убила e-commerce, троекратно повысив международные тарифы с января месяца, тогда как экспортёрам приграничья необходимо субсидирование 50% тарифа. К примеру, Минпромторг РФ планирует субсидировать всех производителей-экспортёров в РФ отправляющих товары Почтой России. Ряд государств ЕАЭС уже давно отменили таможенные сборы за экспорт и ре-экспорт, но в представлении наших чиновников экспорт - это контейнер товаров, и, по их недомыслию, несколько тысяч драмов сборов не должны быть ощутимы для бизнеса. А вот в той же Беларуси, пользуясь возможностью таможенного законодательства ЕАЭС, подняли планку упрощённого оформления почтового экспорта с 200 до 1000 евро.

Вообще отношение государства к бизнесу, суть которого в незамысловатом принципе «урвать хоть что-то» в бюджет в корне неправильно. К сожалению пока сохраняется в стране ситуация, при которой фискальные цели опережают и доминируют над целями развития и совершенно не сбалансированы.

К примеру, использование слова «Армения» и его производных в названии компаний и товарных знаков стоит 600 тыс.др в год, что совершенно неприемлемо для экспортирующих предприятий как минимум. Во всём мире этот момент регулируется критериям соответствия названия деятельности и происхождению товаров, а не взиманием госпошлины.

- Перейдем от экономики к актуальной теме безопасности, к той же обороне. Приходится порой сталкиваться с очень противоречивой информацией, связанной с организацией обороны приграничных поселений.

- Проблема владения и ношения оружия для самообороны в приграничье существует третий десяток лет и особенно обострилась после войны. Год назад нами предлагались изменения в законе об оружии, а именно - добавить в категорию гражданского оружия нарезное для приграничья, установив для его приобретения ценз проживания в три года без права его вывоза с обозначенных территорий и разрешить ношение в установленных местах, где это необходимо. Однако в устной форме было заявлено, что скоро всё будет хорошо и готовится соответствующий закон. И буквально за месяц до войны, в начале сентября было озвучено совершенно позорное половинчатое решение об ополчении, а заместитель министра обороны с гордостью заявил, что швейцарский и израильский пример Армении не грозит и оружия на руках у населения не будет. А по-моему, вооруженного народа могут боятся лишь оккупационные власти.

За прошедшие три года действующая власть наглядно доказала свою недееспособность и ничего кроме горлопанства и популизма предложить не в состоянии. Амбициозные дилетанты иногда даже не удосуживаются отвечать на предложения и запросы. С другой стороны, рвущиеся к власти представители прошлых периодов - это жулики разных калибров, мечтающие догрызть остатки государства.

Но определенные силы все же в стране есть и у нас с ними складываются конкретный и эффективный диалог, различные проекты, связанные, к примеру, с развитием органического земледелия для приграничья. Отсутствие достаточной диверсификации в экономике и в экспорте продукции если не пагубна, то очень рискованна для страны. Сгладить такую ситуацию вполне способны региональные проекты, в том числе и приграничные. Их должно быить много и они должны быть разные – от сельскохозяйственной переработки до небольших производственных цехов. Ведь мы имеем огромный потенциал в ряде отраслей, стоит лишь оглянуться по сторонам, а не смотреть загипнотизировано в одном направлении.

В заключение хочу добавить, что мы открыты для сотрудничества и помощи в любой форме, в том числе в решении организационных вопросов. Я буду признателен, если к нам в организацию начнут обращаться с конкретными пожеланиями и предложениями - tigran@frontier.am