Среда, 16 Июня 2021 17:36

АрмИнфо.ВРИО и.о. премьер-министра Армении Тигран Авинян назначил Вардана Костаняна торговым атташе РА в Исламской Республике Иран.

Костанян, согласно официальному сайту правительства Армении, назначен сроком на три года.

Правительство Армении решением от 15 апреля 2021 года учредило штат торгового представителя страны (атташе) в Иране с резиденцией в Тегеране (в здании посольства РА в ИРИ).

Согласно данным Статкомитета, товарооборот с ИРИ в 2020 году составил $400,2млн, в том числе экспорт в Иран - $ 84,8 млн, а импорт в РА - $315,4млн