Среда, 16 Июня 2021 17:34

АрмИнфо.ЗАО "Зангезурский медно- молибденовый комбинат" намерен обратиться в правоохранительные органы Армении в связи с заявлениями, сделанными и.о. премьер-министра РА, кандидатом в премьер- министры от партии "Гражданский договор" Николом Пашиняном в адрес компании и защищать свои права в национальных и международных инстанциях.

Так, в заявлении генерального директора ЗАО ЗММК Парага Йоханнеса Бхатта указывается на беспочвенность обвинений Никола Пашиняна в адрес компании и его сотрудников.

"Угрозы мести в отношении компании и ее сотрудников со стороны и.о. премьер- министра в Каджаране и Капане Сюникской области РА, мы расцениваем как грубое нарушение Конституции, действующего законодательства, международных договоров со стороны деятеля занимающего наивысший государственный пост. Эти заявления мы расцениваем как угрозу лишения собственности и вмешательств в частную экономическую деятельность, сопровождаемые намеками на физическую расправу, призывами к самосуду, призывы сотрудников к беспорядкам на рабочем месте и т.д.", - подчеркнул гендиректор компании, призвав все силы, участвующие в предвыборной агитации (в том числе власти), воздерживаться от соблазна спекулировать именем компании в своих политических целях.

Бхатт также подчеркнул, что возглавляемый им комбинат всегда воздерживалось от вмешательства в политические процессы, равно как и не препятствовало выражению политической и гражданской позиции своих сотрудников.

Отметим, что Пашинян 15 июня в ходе предвыборной кампании в Сюникской

области на встрече с жителями Каджарана отметил, что ему сообщают о

том, что работникам ЗММК запретили участвовать в его митингах под

угрозой увольнений. И.о. премьера пообещал до 15 июля уволить всех,

кто препятствовал гражданам участвовать в его митинге и заверил, что армянский народ будет иметь в свою долю в этой компании. Более того, Пашинян на митинге в Сисиане также обратился к этой теме, заметив о том, что именно вокруг ЗММК крутятся непонятные бизнес-интересы и компании.

Отметим, что в апреле Никол Пашинян сообщал, что правительство Армении получало сигналы от своих иностранных партнеров, что на Зангезурском медно-молибденовом комбинате, который безусловно является национальным богатством, происходят сомнительные и непонятные процессы.

В этом плане он отметил необходимость вернуться в 2000-е годы, когда ЗММК был приватизирован. Какова была цена приватизации, схема, с чьей стороны, чьи имена фигурируют, кто затем стал собственником, чем они занимаются сегодня. <Да, Зангезурский медно- молибденовый комбинат - один из крупнейших налогоплательщиков Армении, однако это не меняет ситуации. А кто сказал, что выплачиваемые Комбинатом налоги не должны были быть еще больше? На все эти вопросы армянский народ должен получить ответы>, - сказал глава правительства, напомнив, что, согласно законодательству, недра страны принадлежат исключительно ее народу. Напомним, что в январе прошлого года Никол Пашинян поручил проверить информацию СМИ о том, что в числе акционеров крупнейшего в стране горнорудного предприятия Армении - Зангезурском медно-молибденового комбината (ЗММК) - числятся люди, аффилированные с высокопоставленными лицами бывшего политического режима. <У нас есть несколько предположений на этот счет. Есть предварительные данные, но они не на том уровне, чтоб мы могли бы их обнародовать>, - сказал тогда Пашинян.

Отметим, что ЗАО <Зангезурский медно-молибденовый комбинат> (Zangezur Copper Molybdenum Combine CJSC) (ЗММК) - крупнейшее горнодобывающая компания Армении. Акционерами компании официально выступают немецкая компания Cronimet Mining (60%), ОАО "Ереванский завод чистого железа" (15%), ООО "Armenian Molybdenum Production" и ООО "Зангезур Майнинг" (по 12,5%). Однако некоторые эксперты, проверив информацию, сочли ее не полной и не прозрачной, так как структура миноритарных акционеров непонятна. В прессе прошла информация о наличии интересов в ней со стороны членов семьи ушедшего после <бархатной революции> в отставку третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Ряд парламентариев Армении обратились в соответствующие органы с требованием начать расследование того факта, каким образом многомиллионными активами компании стали владеть довольно <скромные> лица, особо приближенные к семье бывшего президента