Среда, 16 Июня 2021 17:32

АрмИнфо.Избирательный кодекс Армении, неоднократно претерпевший серьезные изменения, полностью отвечает всем международным демократическим нормам. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, зампредседателя исполнительного комитета исполнительного секретаря СНГ Ильхом Нематов, прибывший в Армению 16 июня.

Глава миссии отметил, что с момента своего утверждения - 6-го 2015 года в ИК Армении 9 раз были внесены существенные изменения в сторону улучшения, совершенствования документа. В результате, по его словам, ИК РА дает возможность избирателям свободного, открытого волеизъявления.

Нематов напомнил, что долгосрочные наблюдатели миссии наблюдателей от СНГ прибыли в Армению 31 мая. 1 июня, получив аккредитационное удостоверение, как полноправные международные наблюдатели, приступили к работе по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Армении. Долгосрочные наблюдатели осуществляли мониторинг мероприятий по подготовке к проведению выборов.

Помимо долгосрочных наблюдателей в составе миссии будут работать и краткосрочные наблюдатели, которые будут представлять государства-участники содружества, а также интеграционные объединения, созданные на пространстве СНГ, такие как Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентское собрание Союза Россия-Беларусь. Они прибудут в Армению накануне выборов - 18-19 июня. Большинство из них будет в Ереване, остальные - в регионах, где в том числе будут принимать участие в открытии избирательных участков и дальше следить за ходом голосования. "Будет создан координационный совет для дачи объективной оценки с участием всех наблюдателей. Все они имеют большой опыт наблюдения как в парламентских, так и президентских выборах", - заявил глава миссии.

В настоящее время Нематов воздержался давать оценку избирательному процессу, но ссылаясь на коллег заявил, что все идет нормально.

Ранее руководитель штаба наблюдательской миссии от СНГ Евгений Козяк заявил, что предполагается, что всего в составе нашей миссии будет около 70 наблюдателей. "Мы будем осуществлять мониторинг выборов в день голосования не только в столице, но и в регионах Республики. И по окончании дня голосования, на следующий день мы проведем нашу пресс-конференцию, на которой глава миссии вместе с представителями тех групп наблюдателей, которые входят в состав нашей миссии, огласят тезисы и выводы, к которым придет наша миссия по итогам наблюдения", - рассказал он.