Среда, 16 Июня 2021 14:26

АрмИнфо. ЕС и США намерены продолжить работу в направлении долгосрочного мира, устойчивости и стабильности на Южном Кавказе. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам саммита ЕС-США в Брюсселе, состоящий из 36 пунктов.

"Мы полны решимости продолжить поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных партнеров ЕС и будем поддерживать путь реформ в Украине, Грузии и Республике Молдова. Мы полны решимости работать над достижением долгосрочного мира, устойчивости и стабильности на Южном Кавказе. Мы поддерживаем народ Беларуси и его требования прав человека и демократии", - отмечается в заявлении Белого Дома, однако ни слова не упоминается о поползновениях Азербайджана на суверенные территории Республики Армении.

При этом в заявлении отмечается, что Европейский Союз и Соединенные Штаты являются якорем демократии, мира и безопасности во всем мире, чтобы мирным путем предотвращать и разрешать конфликты, поддерживать верховенство закона и международное право и продвигать права человека для всех, обеспечивать гендерное равенство.

"Вместе мы преисполнены решимости удовлетворять гуманитарные потребности и выступать за международное гуманитарное право, а также расширять ресурсную базу для гуманитарной деятельности. Мы отвергаем авторитаризм во всех его формах по всему миру, противодействуя попыткам автократов создать среду, которая защищает их правление и служит их интересам, одновременно подрывая либеральные демократии. Мы намерены укреплять сотрудничество в использовании санкций для достижения общих целей внешней политики и безопасности, избегая при этом возможных непредвиденных последствий для интересов Европы и США", - говорится в заявлении Белого Дома.