Среда, 16 Июня 2021 14:03

АрмИнфо.Племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян сядет на реальный срок за незаконные оборот наркотиков и хранение оружия.

Так, в ходе сегодняшнего судебного заседания, Нарек Саргсян был признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, и приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Однако, с учетом, вычета из срока периода нахождения Саргсяна под стражей во время судебного разбирательства, обвиняемый проведет в заключение 3 года 6 месяцев и 23 дня.

Напомним, что 33-летний Нарек Саргсян обвиняется в незаконном обороте наркотиков и незаконном хранении оружия, а также организации похищении человека. Нарек Саргсян находящийся в розыске с июля 2018 года, был задержан в декабре того же года в одном из жилых домов Праги сотрудниками Интерпола и чешской полиции. Согласно полиции, племянник бывшего главы государства был задержан с поддельным паспортом на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса.

В июне 2019 года чешский суд удовлетворил ходатайство о выдаче Нарека Саргсяна правоохранительным органам Армении. 13 ноября прошлого года решением Апелляционного суда Саргсян был освобожден из-под ареста под залог в 25 млн драмов. Айк Саргсян, однако, в марте текущего года, он вновь был заключен под стражу.

Отметим также, что 1 июня столичный суд оправдал другого племяника Сержа Саргсяна - Айка. Последний обвинялся в совершении преступления 12-летней давности - покушении на убийство и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Ему были предъявлены обвинения по части 1 статьи 34-104 (покушение на убийство) и части 1 статьи 235 (незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Армении.

Суд оправдал Айка Саргсяна по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов, а по части обвинения в попытке убийства, переквалифицированного по статье о причинении тяжкого телесного вреда по неосторожности, применил срок давности. Меж тем, прокурор требовал приговорить Айка Саргсяна к 7 годам лишения свободы.