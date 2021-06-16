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 Среда, 16 Июня 2021 13:41
Давид Степанян

Политолог: Байден и Путин обсудят в Женеве Арцах

Политолог: Байден и Путин обсудят в Женеве Арцах

АрмИнфо.Ожидающаяся женевская встреча президентов США и России, вне всяких сомнений, будет иметь связь с уже прошедшей встречей Джо Байдена с Реджепом Эрдоганом по части обсуждения вопроса Арцаха.  Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Конструктивной партии Армении, кандидат в премьеры блока "Свободная родина", политолог Андриас Гукасян.

Сегодня в Женеве состоится саммит президентов России и США. Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе пройдут в закрытом для прессы режиме и начнутся в 14.55 по московскому времени. Ранее Белый дом назвал возможные темы саммита - ситуация в Украине и Беларуси, главы государств также потратят <изрядное количество времени> на обсуждение вопросов стратегической стабильности. По словам советника Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, Арцах стал одним из вопросов в повестке встречи президентов США и Турции.

"Мы видим, что в преддверие данной встречи США весьма активно представляют свою позицию относительно текущего статус-кво в Арцахе, суть которой состоит в том, что согласно представлениям Вашингтона, российские и турецкие миротворцы в Арцахе и вокруг Арцаха размещены на временной основе. И, соответственно, должны быть заменены, имеющими соответствующий мандат, международными миротворческими силами. В этом свете, судя по всему, президент США поднимет в Женеве перед Путиным, в том числе вопрос о сроках вывода российского контингента из Арцаха. Думаю, что аналогичный вопрос Байден поднял и на встрече с Эрдоганом", - заметил он.

Перспективу замены турецких и российских сил в Арцахе на международный миротворческий контингент Гукасян рассматривает как далекую от сенсационной. По его словам, это может казаться новостью разве что в Армении. В то время как о недопустимости урегулирования проблемы Арцаха тем способом, которым он решается сегодня, США официально заявили сразу же после перехода власти к администрации Байдена. Политолог убежден, что Вашингтон рассматривает текущее присутствие российских и турецких военных в Арцахе как временное. Соответственно, обсуждая данный вопрос на всех встречах с официальными представителями Москвы и Анкары.

В этом свете, Гукасян отметил, что заявление США о готовности содействовать Армении в вопросе возвращения армянских пленных из Азербайджана, уже оказанное содействие в возвращении 15 пленных, а также призыв возвратить всех оставшихся пленных отражают намерения Вашингтона добиваться выполнения требований международного права. А также соблюдения правил сосуществования государств.

"Мы видим, как открыто нарушая женевские конвенции, Баку организует судебные шоу в отношении наших соотечественников. В ответ на что США и Евросоюз, практически все цивилизованные государства, требуют от Азербайджана выполнения элементарных норм международного права. Все это вполне логично и закономерно.  Особенно на фоне странного молчания России - страны, подпись президента которой стоит под документом, в котором четко зафиксирована необходимость немедленного возвращения всех пленных без каких-либо исключений. В этом свете приходится констатировать, что Москва очевидным образом не может не считаться с интересами Анкары и Баку. В противном случае Баку явно не смог бы отказаться от выполнения собственных обязательств и не нести за это абсолютно никакой ответственности", - подытожил Гукасян. 


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