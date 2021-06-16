Среда, 16 Июня 2021 13:20

АрмИнфо.Турция выступает за стабильность и мир на Южном Кавказе. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в связи с подготовкой к Дипломатическому форуму в Анталье.

Попытавшись оправдать агрессии Азербайджана против Арцаха, турецкий министр заявил, что мировое сообщество должно уважать территориальную целостность Азербайджана.

Глава внешнеполитического ведомства государства, которое устроило блокаду Армении, решил переложить ответственность за пострадавшую сторону, то есть на Ереван. "Армения долгие годы нагнетала отношения с соседними странами, изолировалась от сотрудничества. И все это - из- за собственных ошибок", - заверил Чавушоглу, добавив, что Армения, годами "изолировавшаяся от регионального сотрудничества, должна вынести уроки из процессов в регионе, что позволит обеспечить мир в регионе".

При этом турецкий министр заверил, что больше всего от сотрудничества на Южном Кавказе выиграют именно Армения и армянский народ.

"Ситуация на Южном Кавказе будет обсуждаться и на предстоящем Дипломатическом форуме в Анталье, открытие которого намечено на 18 июня. На форум в Анталью приглашены и представители из Армении",- подытожил он.

Заметим, что на момент написания информации, АрмИнфо не удалось уточнить, действительно ли Армения получала приглашение принять участие в мероприятие, и если да, то будет ли оно принято.