Среда, 16 Июня 2021 11:53

АрмИнфо.Парламентарии уходящего парламента, претендующие на депутатские портфели также в будущем Национальном собрании, опять провалили заседание законодательного органа.

16 июня утром зарегистрировалось лишь 10 депутатов. Между тем, для обеспечения кворума в 132-местном парламенте необходимо присутствие 67 депутатов. "Зарегистрировано 12 депутатов, кворума нет, нужно подождать", - после регистрации депутатов объявила вице-спикер парламента Лена Назарян.

Она напомнила, что в соответствии с частью 4 статьи 51-ой Закона о регламенте НС заседание продолжается до тех пор, пока не будет зарегистрировано необходимое количество депутатов, но не более 4 часов. Таким образом, парламент будет ждать отсутствующих до 14?00.

Внеочередные выборы в парламент пройдут 20 июня. Депутаты парламента седьмого созыва в период официальной агиткампании активно вовлечены в процесс, стартовавший 7 июня. Между тем, в повестке заседания более трех десятков вопросов. Официальная предвыборная кампания завершится 18-го июня. 19 июня станет днём тишины.