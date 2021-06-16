Среда, 16 Июня 2021 10:30

АрмИнфо.Любители отдыха на озере Севан с 18 июня могут воспользоваться услугами электрички компании «Южно-Кавказская железная дорога» маршрутом Алмаст (Ереван) - Шоржа. Сезонный пригородный электропоезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Со станции Алмаст, которая расположена рядом с одноименным заводом в административном районе Канакер-Зейтун, электропоезд отбывает в 08:30, прибытие на станцию Севан – в 10:28, Шоржа - в 11:28.

В обратном направлении электропоезд со станции Шоржа отправляется в 17:00, со станции Севан – в 18:00 и прибывает в Ереван в 20:00.

Стоимость билета в одном направлении составляет: 600 драмов до станции Севан и 1 000 драмов до станции Шоржа.

Электропоезд до станции Шоржа (Севан) назначается на ЮКЖД каждый летний сезон для создания более комфортных условий поездки для отдыхающих, а также для разгрузки транспортных развязок в направлении Ереван-Севан.