Среда, 16 Июня 2021 09:55

АрмИнфо.Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил о важности сохранения контактов с Россией на должном уровне. На эту тему он высказался во вторник, 15 июня, на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом.

"У нас есть несколько вопросов для обсуждений. К тому же у нас отличные контакты с Российской Федерацией. Очень важно сохранять эти контакты на должном уровне. И если у нас есть возможность провести завтра в Женеве саммит между Россией и США, то это потому, что этот фактор нейтральности, уважительного общения и искренности высоко ценится", - сказал Пармелен, отвечая на вопрос корреспондента "Известий".

В свою очередь, вице-президент и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис напомнил, что уже упоминал вопросы безопасности в Европе с привязкой к России.

"Мы уже говорили о таких вопросах, как Нагорный Карабах и украинский конфликт - это всё элементы, в которые мы очень вовлечены, как, например, в Минский процесс под эгидой ОБСЕ, в рамках которой работает много персонала из Швейцарии", - добавил Кассис.

Также в ходе пресс-конференции Пармелен заявил, что прекращение огня в Нагорном Карабахе произошло благодаря России.

Кассис же, со свой стороны сообщил, что он и президент намерены обсудить в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Украине и в Нагорном Карабахе.

"На предстоящих 16 июня переговорах с Путиным Пармелен намерен рассмотреть в целом результаты наших контактов на разных уровнях", - уточнтл Кассис.

Швейцария 16 июня принимает встречу Путина и Байдена. Она станет первым саммитом лидеров двух стран с момента вступления Байдена в должность президента США. Для Путина визит в Женеву станет первой зарубежной поездкой с января 2020 года. Саммит пройдет в усадьбе XVIII века Ла-Гранж на берегу Женевского озера