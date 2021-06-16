Среда, 16 Июня 2021 09:54

АрмИнфо. Единство Евросоюза и Соединенных Штатов важно для мира. Об этом написал в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель

"Мы работаем вместе над урегулированием региональных конфликтов. В случае с Грузией - возвращение политических партий в парламент. В Армении и Азербайджане - содействие укреплению доверия между сторонами. И это только два примера, где мы объединяемся для лидерства", - написал Мишель.

Напомним, что при посредничестве Грузии, США и ЕС 12 июня состоялся обмен 15 армянских военнопленных на карты минных полей Агдама. При этом еще несколько сот армян продолжают незаконно удерживаться Азербайджаном после подписания 9 ноября 2020 года заявления о прекращении огня. Одним из условий в документе было обмен всех на всех военнопленных и удерживаемых лиц между Арменией и Азербайджаном.