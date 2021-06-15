Вторник, 15 Июня 2021 20:44

АрмИнфо. Лидеры Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели во вторник переговоры в оккупированном карбахском городе Шуши. По итогам переговоров состоялась церемония подписания т.н. Шушинской декларации о союзничестве. Об этом сообщают турецкие СМИ.

«Сегодня исторический день. Сегодня мы принимаем президента Турции на карабахской земле. Мой дорогой брат много раз бывал в Азербайджане, но в Карабах, в Шушу прибывает впервые. Этот визит имеет историческое значение», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев отметил, что в Шушинской декларации о союзничестве между Азербайджаном и Турцией содержится ссылка на историческое Карсское соглашение, подписанное 100 лет назад. «Это тоже имеет огромное символическое значение. Совместная декларация о союзничестве, подписанная спустя 100 лет в Шуше, определяет направление нашего будущего сотрудничества», - сказал президент Азербайджана.

По словам Алиева, в декларации затронуты многие важные вопросы, такие как совместное сотрудничество в международной плоскости, политические отношения, торгово-экономические связи, культура, образование, спорт, молодежная политика.

«Охвачены практически все сферы. Указывается важность энергетической безопасности, Южного газового коридора для Турции, Азербайджана и Европы. Каждый вопрос, отраженный в декларации, очень важен. Среди них хотелось бы выделить два вопроса. Во-первых, в этой декларации отражены вопросы сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности, а также взаимной военной помощи. Это историческое достижение. Это еще раз доказывает, что мы и впредь будем вместе. Будем и впредь обеспечивать взаимную безопасность», - заявил лидер Азербайджана.

Вторым важным вопросом Алиев назвал открытие новых транспортных коммуникаций.

«В декларации нашли отражение четкие формулировки относительно открытия Зангезурского коридора. Это является итогом новой геополитической ситуации, сложившейся после Второй Карабахской войны. Сегодня мы не только говорим о Зангезурском коридоре, который соединит Турцию и Азербайджан железнодорожными и автомобильными путями, но и создаем этот коридор практическими действиями. Тот факт, что этот вопрос нашел свое отражение в совместной Декларации о союзничестве имеет большое значение», - сказал глава государства.

«Я неоднократно говорил, что сегодня Турция и Азербайджан – самые близкие страны в мировом масштабе, у нас есть возможности, чтобы развивать наше сотрудничество», - добавил президент Азербайджана.

Между тем в подписанной совместной декларации о союзничестве говорится, что стороны окажут друг другу помощь в случае угрозы или нападения третьего государства на независимость или территориальную целостность любой из сторон.

Советы безопасности Турции и Азербайджана будут регулярно проводить совместные заседания по вопросам национальной безопасности.

«Азербайджан высоко ценит поддержку Турции в вопросе прекращения 30-летней агрессии Армении и освобождения оккупированных территорий», - говорится в тексте документа.

Стороны изучили все перспективы еще большего расширения и углубления турецко-азербайджанских отношений, отмечается в декларации.

В документе подчеркивается, что Турция и Азербайджан прилагают совместные усилия для решения вопросов региональной и глобальной безопасности и стабильности.

«Стороны подчеркивают важную роль вклада Турции в деятельность Турецко-российского совместного центра на освобожденных территориях», - говорится далее в декларации.

В декларации отмечено, что открытие Зангезурского коридора между Турцией и Азербайджаном и железнодорожная линия Нахчыван-Карс внесут вклад в развитие отношений между двумя странами.

В Шушинской декларации акцентируется внимание на том, что необоснованные претензии Армении к Турции и попытки исказить историю наносят ущерб миру и стабильности в регионе.

«Военно-политическое сотрудничество, развивающееся между двумя государствами (Турцией и Азербайджаном) и отвечающее их интересам, не направлено против третьих государств», - подчеркивается в тексте документа.

В декларации также отмечено, что стороны расширят совместные усилия и сотрудничество по борьбе c терроризмом, организованной преступностью, контрабандой наркотиков, нелегальной миграцией.

Более того Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с Ильхамом Алиевым заявил, что в кратчайшие сроки в Шуши откроется турецкое консульство.

При этом Эрдоган выразил надежду, что достичь мира в регионе можно благодаря шестисторонней платформе, а которую входят Россия, Турция, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения. В этом ключе он напомнил, что Турция готова приложить все усилия для формирования последней , добавив, что подобные намерения имеет и президент РФ Владимир Путин. "Надеемся, что Армения воспользуется возможностью и ответит взаимностью на протянутую ей руку доброй воли и солидарности для формирования совместного будущего», - сказал Эрдоган.

Президент Турции также подчеркнул, что с реализацией проекта Зангезурского коридора откроется новый единый коридор, которым смогут воспользоваться все страны от востока до запада.

В ходе пресс-конференции он также сообщил, что вместе с президентом Азербайджана были обсуждены возможности инвестирования нефтяных компаний SOCAR и TPAO в третьи страны.