Вторник, 15 Июня 2021 18:54

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян пообещал положить конец "бархату", сменив его на "сталь". Об этом он заявил в ходе своего выступления в Сисиане в рамках предвыборной кампании.

Свои слова Пашинян подтвердил, вновь продемонстрировав собравшимся гражданам молоток, которым пообещал "выбить все ржавые гвозди", поскольку для последних Сюник не является родиной, а таможенным терминалом для их оффшорных компаний. "И этим "стальным" мандатом мы разобьём их счета, их компании", - подчеркнул он.

И.о. премьер-министра коснулся также ситуации на границе, которую необходимо решить мирным способом. В этом контексте он рассказал, что ежедневно поддерживает связь с российскими коллегами.

"Азербайджанские войска должны выйти с территории Армении. И эту точки зрения поддерживает все международное сообщество", - сказал он. Вместе с тем, Пашинян поделился следующим видением: "По всему периметру границы должен разместиться российский миротворческий контингент. А делимитация границ и их уточнение от Сотка до Хознавара должно происходить под эгидой международных наблюдателей", - заявил он. При этом и.о. главы правительства допустил мнение, что ситуацией на границе совершается попытка повлиять на ход выборов.

Вместе с тем он пригласил всех своих соратников со всей Армении собраться на общегосударственный митинг, который состоится 17 июня в 20:00 на площади Республики.

В завершение, Пашинян призвал граждан 20 июня дать ответ, организовавшим теракт 27 октября 1999 г, убийств 1 марта 2008, гнетущей армянский народ элите, тем, кто приватизировал за гроши Зангезурский медно-молибденовый комбинат, кто обкрадывал хлеб у солдат и т.д.