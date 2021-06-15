Вторник, 15 Июня 2021 16:42

АрмИнфо. В партии "Просвещенная Армения" высоко оценивают свои шансы на предстоящих внеочередных парламентских выборах, намеченных на 20 июня.

Так, 15 июня в беседе с журналистами в ходе предвыборной агитации в административном районе Еревана Канакер-Зейтун кандидат в депутаты от партии "Просвещенная Армения" Давид Хажакян заверил, что их партия является единственной реальной альтернативой бывшим и нынешним властям, о чем свидетельствуют и результаты опросов.

При этом он добавил, что есть и другие силы, которые выступают с альтернативной повесткой, однако у них не остается времени быть более услышанными гражданами из-за короткого периода агиткампании (12 дней- ред.).

В свою очередь депутата от "Просвещенной Армения" уходящего парламента Ани Самсонян констатировал, что даже если отложить в сторону агрессивную риторику агитационной кампании, очевидно одно, что лидеры некоторых политических сил уже не только разбрасываются словесными угрозами, но уже используют инструменты (имеет в виду и.о. премьер-министра Никола Пашиняна - ред.), которые ассоциируются у людей с нанесением ударов. "Сегодня речь идет о молотке, а завтра может быть лидеры политических сил выйдут к людям с топором и будут пытаться им что-то объяснить народу. Это неприемлемо, поскольку мы делаем всё, чтобы снизить напряженность и агрессии в обществе, а эти руководители наоборот разжигают ненависть. Лидеры политических сил все чаще показывают, что они собираются сделать с оппонентами, если придут к власти. Это должно быть сигналом к тому, что лидеры пытающиеся разрушить конструктивную среду не могут заручиться поддержкой народа", - отметила оппозиционный депутат.