Вторник, 15 Июня 2021 15:47

АрмИнфо.Иностранный член Национальной академии наук Армении (НАН РА) Жерар Дедеян избран членом Французской академии наук заморских территорий. Об этом сообщает пресс-служба НАН РА.

Согласно источнику, Дедеян отметил, что большую роль в его избрании сыграли его исследования, связанные с историей армянского народа, а также сотрудничество с Ереванским государственным университетом, с академиками, директорами институтов и членами НАН.

Как говорится в источнике, его научные исследования относятся к истории армяно-византийских отношений. Кроме того, Дедеян перевел на французский язык "Ежегодник" Смбата Спарапета (1980г.), является соавтором книги "История Армении" (опубликованной в 1982г. на французском языке).