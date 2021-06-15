Вторник, 15 Июня 2021 15:21

АрмИнфо. Международная организация Франкофонии (МОФ) направит миссию для осуществления наблюдения за ходом внеочередных парламентских выборов в Армении. Об этом говорится в сообщении МОФ, поступившем в АрмИнфо.

Согласно сообщению, генеральный секретарь Франкофонии Луиза Мушикивабо, по приглашению властей Армении, направила наблюдательскую миссию МОФ в Ереван.

"С сегодняшнего дня до 22 июня делегация встретится с основными участниками и учреждениями, участвующими в подготовке и проведении избирательного процесса, а также с международными партнерами на месте, чтобы оценить организационные условия голосования. В день голосования делегация будет осуществлять наблюдательскую миссию на нескольких избирательных участках. Кроме того миссия соберет наблюдения, сделанные по всей стране платформой местных НПО при поддержке МОФ", - отмечается в сообщении, при этом добавляется, что по завершению электоральных процессов в Армении будет подготовлен итоговый отчет, в котором могут быть сформулированы рекомендации по консолидации избирательной системы и практики.

Наблюдательскую миссию МОФ возглавит заместитель сенатора, бывший председатель парламента французского сообщества Бельгии Валлония-Брюссель, член Парламентской ассамблеи франкоязычных стран Филипп Курар. В состав делегации также войдут президент Высшего совета связи Буркина-Фасо Матиас Танкоано и эксперт по выборам и докладчик миссии Мириам Гауме.

Напомним, что Армения участвует в работах МОФ с 2004 года, а с октября 2012 года является полноправным членом Международной организации Франкофонии. В МОФ входят 88 государств и правительств: 54 члена, 7 ассоциированных членов и 27 наблюдателей.

Напомним, что ряд, в том числе и международных структур будут наблюдать за ходом электоральных процессов, назначенных в Армении на 20 июня. Среди наблюдателей миссии БДИПЧ/ОБСЕ, ПА ОБСЕ, МПА СНГ и другие.