Вторник, 15 Июня 2021 14:19

АрмИнфо. Отталкиваясь от объемов внимания, уделенного "семеркой" Китаю, становится ясно, что в реальности в системе координат G7 Россия сегодня занимает достаточно незначительное место. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный редактор журнала <Россия в глобальной политике>, научный директор дискуссионного клуба <Валдай> Фёдор Лукьянов.

14 июня в британском Корнуолле завершился трехдневный саммит Группы семи (G7) на котором, впервые за последние два года собравшись в очном формате, лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии обсудили судьбы мира.

"Россия, видимо по традиции, все еще упоминается в итоговом коммюнике саммита НАТО раз в шесть больше чем Китай. И тем не менее, даже упомянутый всего 10 раз Китай, все равно представляет большую важность. И здесь важно подчеркнуть, что Пекин на этой сцене персонаж новый и он впервые в официальном документе признан риском для безопасности Альянса. И фиксация данного факта устраивает Германию, пожалуй, менее других союзников по Североатлантическому альянсу. Байден продолжает гнуть свою линию по сдерживанию Китая, а Ангела Меркель, как и в случае с Россией, подчёркивает, что помимо сдерживания необходим диалог", - подчеркнул он.

Таким образом, по оценкам Лукьянова, так или иначе, но американская стратегия сдерживания и всяческого ограничения дальнейшего роста Китая принята. Для чего президент США с коллегами приняли решение запустить глобальную инфраструктурную инициативу Build Back Better World. Решение, по его словам, в числе всего прочего обусловлено намерением создать противовес стратегической инициативе Пекина <Один пояс - один путь>. Что весьма существенно, учитывая, что в ее рамках с 2013 года китайские стратегические инвестиции в инфраструктуру получили уже 70 стран.

14 июня партнеры по G7 приняли решение о запуске новой глобальной инициативы по инфраструктуре - "Восстановим мир лучше, чем он был" (Build Back Better World)". Согласно пресс-службе Белого дома, суть инициативы заключается в "сокращении крупнейшими демократиями мира потребностей развивающихся стран в финансировании инфраструктуры в объеме более $40 трлн". Предполагается, что Build Back Better World охватить глобальные масштабы - от Латинской Америки и Карибского региона до Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. "Таким образом, мы видим, что Байден не только говорит, но и действует. И в отношении Китая он, по сути, продолжил линию Трампа на сдерживание Китая. Однако, в отличие от своего предшественника, делает это, скажем так, с меньшим шумом. Предпочитая выкрикам и угрозам системную, скоординированную и масштабную работу в направлении сдерживания Китая", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможных действиях США на Южном Кавказе, в частности, на арцахском направлении, аналитик подчеркнул, что региональный статус-кво, образовавшийся по итогам 44-х дневной войны, явно не дает покоя Вашингтону. В свете, чего проблема обсуждается, и будет обсуждаться на всех встречах с участием американских дипломатов. При этом, Лукьянов убежден в том, что США могут в той или иной степени вернуться в регион исключительно на основе достижения консенсуса с остальными игроками на Южном Кавказе.

"Вашингтон может действовать в регионе лишь в сотрудничестве с другими игроками. В регионе конфликта по-прежнему множество проблем, решение которых отнюдь не представляется делом одного дня. И мы видим, что геополитический торг с участием США ведется и вокруг армяно-азербайджанских проблем. В этом свете, думаю, что разговор об этом станет частью переговорной повестки Путина и Байдена 16 июня. Что же касается его итогов, то здесь все производно от общей атмосферы, в которой будет проходить встреча президентов", - подытожил аналитик.