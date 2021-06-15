Вторник, 15 Июня 2021 13:37

АрмИнфо. "Транскавказская тропа Армении" планирует за 40 дней обойти пешком всю страну и нанести маршрут на международную карту троп.

Так, согласно сообщению инициативы, международная команда опытных туристов планирует в течение 40 дней без поддержки пройти путь в 832 км по всей Армении.

Кампания, стартовавшая 14 июня от озера Арпи, завершится у южных ворот Армении в городе Мегри через 40 дней.

"Транскавказская тропа " спроектирована как пешеходная тропа мирового класса протяженностью более 3000 км, включающая в себя большие и малые горные хребты Кавказа, около двух десятков региональных национальных парков и охраняемых территорий. Она был разработан тремя партнерскими организациями: американской организацией "Ассоциация транскавказская тропа ", НПО "Транскавказская тропа Армении" и НПО "Транскавказская тропа Грузии".

Цель похода мирового класса - расширить экономические возможности местных сообществ за счет обеспечения доступа к региональным культурным объектам и охраняемым территориям с минимальным негативным воздействием.

Маршрут через Армению - это археологический маршрут, который оживляет историю страны и помещает ее на карту международных экспедиций.

Поход проедет через 6 регионов Армении. Путешественники планируют в день проходить в среднем 25 км. По пути к ним присоединятся члены туристического сообщества, организации по развитию троп, которые помогли оживить тропу. Походная тропа проходит через 4 горы, 2 озера, 2 долины и 6 городов. Маршрут пройдет по 4-м самым известным вершинам Армении: Памбаку, Гегаме, озерам Аждаак, Хуступ, вдоль озер Арпи и Севан, через национальные парки Аревик и Дилижан, а также по водоразделу Джавахка, ущельям Дзорагет и Дебед. Путешественники дойдут до монастырей Нораванк и Татев, пересекут долины Ехегис и Аракс, пройдут вдоль рек Арпа и Воротан. Маршрут проходит через Степанаван, Дилижан, Ехегнадзор, Джермук, Сисиан, Мегри. По окончанию кампании, маршрут станет доступен для всех желающих.