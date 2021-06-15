Вторник, 15 Июня 2021 12:53

АрмИнфо.Бывший президент Армении, кандидат в премьер-министры от блока "Айастан" ("Армения" ред.) Роберт Кочарян не исключил, что после внеочередных парламентских выборов 20 июня люди могут выйти на улицы и возможны столкновения.

"Это, конечно, крайне нежелательный вариант развития событий, отрицать его полностью нельзя", - сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT, отвечая на вопрос, готов ли он вывести людей на улицу после выборов и возможны ли столкновения.

Кочарян считает, что все будет зависеть от результатов и с каким доверием к этому результату отнесется общество. "Если Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии на местах проведут свою работу четко, в рамках закона, то не думаю, что будут какие-то серьезные последствия. Я с достаточным оптимизмом смотрю на результаты и на то, что нам удастся избежать этих прогнозов (о столкновениях - ред.)", - сказал Кочарян.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня, в них примут участие 25 политических сил - 4 блока и 21 партия.